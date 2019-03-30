公宅宣傳片太有哏 柯P：有幾句台詞怪怪的

2019-03-30 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市府推出公宅宣傳片，旁白模仿建商豪宅廣告，內容還大玩時事哏，台北公宅「不用到谷關，新鮮空氣隨手入袋」、把老人服務中心說成「真實版長輩交友平台」，不用費盡心機深入line群，「突破同溫層就在這裡」，在柯臉書貼出後，手法符合柯陣營衝網路聲量的模式，1小時湧進6.9萬次瀏覽。

這支公宅宣傳片，標題是「台北公宅，尊絕不凡」，壯闊的音樂聲，台詞搭配的嗓音，如同建商的豪宅廣告。內容更是接地氣，例如「沒有頭期款，爸媽都鬆一口氣」，與時事有關的包括「不用到谷關，新鮮空氣隨手入袋」，政治新聞中常見的用字，例如空中農園是拔草「測風向」的最佳地點，也出現在台詞中。

柯文哲也在臉書說，都發局同仁不只把公宅蓋得跟豪宅一像，連宣傳片也用豪宅的風格，雖然有幾句台詞怪怪的，但還是把我們蓋公宅的幾個目標講完了。

外界認為，柯文哲的公宅政策，常被質疑是郝龍斌市長任內規畫施工，台北市副發言人、柯的臉書書小編柯昱安則是行銷萬華青年公宅。他說，這是柯市長任內發包開工到完工的第一棟公宅（現在已經開工17棟，16棟施工中），今年此時此刻已經準備招租，開放10%戶數不用抽籤的青創回饋計畫（提案徵件，入選者即可入住）也正在進行中。