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吳敦義將訪韓國瑜徵召式初選 馬英九：尊重

將與韓國瑜談選總統 吳敦義：他希望能多一點時間

賴清德哽咽稱不會傷害小英 柯P酸：主觀上應不會

2019-03-30 11:44聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

宣布投入2020大選的行政院前院長賴清德，昨語帶哽咽，稱自己寧可輸掉初選，都不可能傷害蔡總統，希望外界不要以宮廷劇的角度來看待他的新書。台北市長柯文哲今天受訪時酸賴說，賴主觀上應該不會傷害蔡英文，「但客觀上...就給大家去判斷吧」。

柯文哲今天上午出席建成公園共融式遊具啟用記者會後接受媒體聯訪，被問到怎麼看待賴清德昨天的談話？柯說，賴「主觀上應該不會吧（傷害總統），客觀上⋯⋯就給大家去判斷」。

至於台北市議員高嘉瑜批賴「自己造孽自己擔」，媒體追問柯是否認同這句話？柯聞言嘆一口氣說，「我跟你講，先聲明這不關我的事情。」至於如何看待賴清德哽咽？柯只說「還好啦」。

由於國民黨氣勢高漲，綠營有聲音希望促成蔡柯配或蔡賴配來對抗國民黨。媒體今詢問柯對這兩種組合有何看法？柯態度保留，僅強調自己「看現在這個都不會發生吧」。

另外，有聲音指出蔡柯配是「模範組合」，因為柯文哲是美日陸三方都可以接受的戰士，屬於副手最佳人選，蔡英文又是美方可接受的人，因此雙方大配就成為最好的夢幻組合。柯文哲聞訊表示，他是美日中都可以接受，這大概是對，但通常他不是美日中第一優先，這他也非常清楚。

至於蔡總統是否也是美日中都可以接受的人選？柯文哲搖搖頭，記者再追問柯文哲，他覺得蔡哪裡不被接受？柯文哲無奈說，「這個喔，選舉問題盡量不要問我。」

台北市長柯文哲今天受訪時酸賴說，賴主觀上應該不會傷害蔡英文，但客觀上就給大家去判...
台北市長柯文哲今天受訪時酸賴說，賴主觀上應該不會傷害蔡英文，但客觀上就給大家去判斷吧」。記者魏莨伊／攝影
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柯文哲賴清德蔡英文

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