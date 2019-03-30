親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜話題不斷
兒少法修正三讀
蔡總統出訪返國
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

吳敦義將訪韓國瑜徵召式初選 馬英九：尊重

將與韓國瑜談選總統 吳敦義：他希望能多一點時間

小英之友會嗆挺英不挺賴 卓榮泰：不是我要擔心的問題

2019-03-30 11:43聯合報 記者張文馨╱即時報導

民進黨內英德大戰未休，傳小英之友會向黨主席卓榮泰表態「挺英不挺賴」，地方黨部主委也私下運作要召開臨全會，決定初選辦法。卓榮泰今天表示，「這不是我要擔心的問題」，他認為只要黨部經過公平合理的機制產生候選人，接下來就是要促成團結的工作

對於地方黨部主委醞釀透過臨時全代會來決定初選辦法，被認為是替蔡英文總統量身打造。卓榮泰指出，臨全會的發動規定在黨章中，但目前無論是正式會議或協商中，都沒有被正式提出來，他也沒有感受有這樣的意思。卓也說，黨中央會持續關注，有助於協商工作的，會努力去做，對協商不好的就不要觸碰。

在民進黨啟動總統初選協調工作前夕，英派動作頻頻，傳小英之友會甚至直接向卓嗆聲。卓榮泰說，台灣民主政治發展這麼久，民進黨也建黨33年，民主程序和民主素養都很重要，在此關鍵時刻盼全黨都能守護台灣大局，大家的基本目的都是一樣的。

卓榮泰說，黨部要經過公平合理的機制，產生候選人，因此所謂挺人不挺黨的說法，「不是我要擔心的問題，我要促成黨內在完成民主程序後的團結工作」。他也說，比起過去動員黨員投票的初選情形，現在根據他的觀察，初選程序仍平順進行。

另外，談到副總統陳建仁昨天透過臉書發表公開信，宣布不再和蔡總統搭配競選連任。卓榮泰指出，感謝陳建仁的努力付出，現在副總統呼籲的是整個大團結。問到行政院前院長賴清德昨天激動表示「寧願輸掉初選也不會傷害蔡總統」，卓榮泰說，那是情感不是眼淚。

民進黨主席卓榮泰。 記者張文馨／攝影
民進黨主席卓榮泰。 記者張文馨／攝影
分享

卓榮泰工作民進黨

相關新聞

賴清德哽咽稱不會傷害小英 柯P酸：主觀上應不會

2019-03-30 11:44

蔡總統再與華府智庫視訊 談台灣關係法與美台關係

2019-03-30 08:36

美台軍事交流 前太平洋艦隊司令：中不應感到威脅

2019-03-30 08:30

陳建仁難破呂秀蓮障礙 蔡英文「心頭吊點滴」…

2019-03-30 08:00

台灣關係法40周年 蔡英文將與華府智庫CSIS視訊會議

2019-03-30 01:57

兩岸協議設高門檻 學者：恐牴觸憲法

2019-03-30 00:14

觀察站／兩岸冰封又高牆 誰來遞橄欖枝？

2019-03-30 00:08

兩岸協議三道鎖 朱立倫批「卡死和平」

2019-03-29 23:57

【即時短評】加裝3道鎖 伸出友誼的手？

2019-03-29 23:53

赴大陸任社區主任助理 兩人各罰10萬

2019-03-29 23:46

美副助國務卿庫克訪台：凸顯台美關係緊密友好

2019-03-29 20:35

駐捷克代表遭陸傲慢打壓 布拉格市長1句話霸氣相挺

2019-03-29 19:45

蕭敬嚴：中監若再放任陳水扁 人民會展現什麼是憤怒

2019-03-29 18:26

影／柯文哲縣市交流屢遭拒 王世堅：現世報

2019-03-29 17:59

先烈與經國 吳敦義在青年節不敢忘記的「兩件事」

2019-03-29 16:46

立院三讀哺乳室應與廁所分家 違者最高罰10萬

2019-03-29 16:28

為韓國瑜拉票遭罰50萬 李富城：要錢沒有、要命一條

2019-03-29 15:02

都更、危老重建加速 蔡英文：今年目標400案

2019-03-29 14:46

不禮讓！行人穿越道每年上千死傷 時力提案拉高罰鍰

2019-03-29 14:25

NCC罰中天 費鴻泰：佩服蔡政府能將任何機關東廠化

2019-03-29 14:17

台灣關係法40周年 陳建仁：假消息傷害台灣民主

2019-03-29 14:03

影／國民黨南投縣黨部主委 前海巡署少將接任

2019-03-29 13:11

退軍團體突闖凱道 遭警2度舉牌警告

2019-03-29 13:11

呂秀蓮：國共談和平協議 如同進入歷史灰燼

2019-03-29 12:56

民進黨連這張牌都敢用 謝龍介：國民黨別沉浸春夢裡

2019-03-29 12:54

黃瀞瑩上政論節目太年輕？柯文哲：會給更多的訓練

2019-03-29 12:32

【重磅快評】小英與陳明通要扛禁止和平的評價度一生？

2019-03-29 12:22

徐耀昌嗆選總統才來苗栗 柯文哲嗆：批評還是要批評

2019-03-29 12:18

總統申報存款逾5400萬 鄭麗君夫婦身家逾14億

2019-03-29 11:46

影／蔡總統赴忠烈祠春祭 未開口唱國歌

2019-03-29 11:43

「仙氣學妹」控只給22K 郭國文：子虛烏有非常遺憾

2019-03-29 11:38

國民黨只靠韓國瑜是包死 謝龍介：我下周要告扁、賴

2019-03-29 11:25

陳水扁保外就醫拚政治？國民黨監院告發台中監獄失職

2019-03-29 11:25

連任親民黨主席後再選總統？宋楚瑜：下午再跟大家談

2019-03-29 10:54

監察院公布最新廉政專刊 蔡英文存款增近188萬

2019-03-29 10:53

忠烈祠致祭 蔡總統祭文：新時代再造故鄉

2019-03-29 10:42

「仙氣學妹」控立委郭國文 違勞基法、搞不定老婆

2019-03-29 10:16

挺「學姐」統獨假議題說 孫大千：動員選民的廉價工具

2019-03-29 08:05

影／韓國瑜中午抵台 韓粉接機高喊選總統

2019-03-28 13:33
看更多

熱門文章

不怕生意變差 旗山冰店嗆韓國瑜「我們堅決反共」

2019-03-29 21:56

獨／吳敦義親指派 4黨籍立委銜命高雄密會韓國瑜

2019-03-29 22:31

宣告階段任務將告段落 陳建仁：為蔡英文做的最好決定

2019-03-29 13:31

在機場被隨扈舉起 韓國瑜：是我要求的

2019-03-29 13:09

民進黨連這張牌都敢用 謝龍介：國民黨別沉浸春夢裡

2019-03-29 12:54

失事幻象飛官何子雨 衣冠今安葬碧潭烈士公墓

2019-03-29 20:06

挺韓國瑜！中市攤商捐款救賣菜郎獲回響電話接到手軟

2019-03-29 17:46

總統申報存款逾5400萬 鄭麗君夫婦身家逾14億

2019-03-29 11:46

為韓國瑜拉票遭罰50萬 李富城：要錢沒有、要命一條

2019-03-29 15:02

批韓國瑜扁憂自己若有三長兩短 一定是「被自殺」

2019-03-30 09:21

陳建仁難破呂秀蓮障礙 蔡英文「心頭吊點滴」…

2019-03-30 08:00

拋「非綠平台」結盟 陳怡潔宣布參選北市士林大同立委

2019-03-30 02:01

韓國瑜當總統國家危如累卵？他批陳明通史上最強秦檜

2019-03-30 08:21

「桃園每一區皆我的家」 吳志揚宣布改戰第二選區

2019-03-29 14:20

民進黨初選登記截止 屏東蘇震清退出禮讓鍾佳濱

2019-03-29 17:08

賴清德：寧可輸掉初選 都不可能傷害蔡英文總統

2019-03-29 15:28

藍總統提名制波折凌遲 傳挺朱人士勸朱放手凸顯黨私心

2019-03-30 01:55

民進黨立委初選登記今截止 蕭美琴未現身花蓮等嘸人

2019-03-29 17:27

返台後再搶單 韓國瑜見證10億合約

2019-03-29 20:15

想看偶像錯了嗎？高高舉起韓國瑜 意外引發維安辯論

2019-03-30 09:00

駁賣台 拚經濟…韓國瑜拋利多：千億投資 加碼高雄

2019-03-30 00:00

【重磅快評】小英與陳明通要扛禁止和平的評價度一生？

2019-03-29 12:22

觀察站／蔡賴開打…陳建仁的焦慮 賴清德的壓力鍋？

2019-03-29 23:42

吳敦義將親探韓國瑜 昨派4藍委特使

2019-03-30 00:01

蕭敬嚴：中監若再放任陳水扁 人民會展現什麼是憤怒

2019-03-29 18:26

國軍人事調動 蔡首位侍衛長劉志斌升任副總長執行官

2019-03-29 17:24

被批落入陷阱 韓國瑜：台灣人民不接受一國兩制

2019-03-29 13:59

影／柯文哲縣市交流屢遭拒 王世堅：現世報

2019-03-29 17:59

反諷綠營 韓國瑜提賣台3招

2019-03-29 14:06

對賭賴清德選到底 沈富雄：雞排請送慈善機構

2019-03-29 12:37

《兒少法》修正案三讀 狼師、惡保母全建檔

2019-03-29 15:55

揪團赴高雄投資800億元？工總：遠不只這個金額

2019-03-29 17:46

孫繼正選立委再度劍指黃國昌 時力：尊重

2019-03-29 14:04

4度選總統？ 宋楚瑜：親民黨「入場券」現在還不需決定

2019-03-29 15:59

蔡出訪讓世界看到台灣？ 林濁水諷：電腦展都比它強

2019-03-29 15:55

蔡英文返國PTT鄉民投票過半挺她？網：反指標第一名

2019-03-29 12:48

徐耀昌嗆選總統才來苗栗 柯文哲嗆：批評還是要批評

2019-03-29 12:18

民進黨台南立委初選 11人登記、4個選區同額初選

2019-03-29 17:16

民進黨新北立委14人登記參選 余天剛選上遭2人挑戰

2019-03-29 17:28

和解？張花冠未登記立委 表態支持陳明文

2019-03-29 17:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top