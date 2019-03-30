小英之友會嗆挺英不挺賴 卓榮泰：不是我要擔心的問題

2019-03-30 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



民進黨內英德大戰未休，傳小英之友會向黨主席卓榮泰表態「挺英不挺賴」，地方黨部主委也私下運作要召開臨全會，決定初選辦法。卓榮泰今天表示，「這不是我要擔心的問題」，他認為只要黨部經過公平合理的機制產生候選人，接下來就是要促成團結的工作。

對於地方黨部主委醞釀透過臨時全代會來決定初選辦法，被認為是替蔡英文總統量身打造。卓榮泰指出，臨全會的發動規定在黨章中，但目前無論是正式會議或協商中，都沒有被正式提出來，他也沒有感受有這樣的意思。卓也說，黨中央會持續關注，有助於協商工作的，會努力去做，對協商不好的就不要觸碰。

在民進黨啟動總統初選協調工作前夕，英派動作頻頻，傳小英之友會甚至直接向卓嗆聲。卓榮泰說，台灣民主政治發展這麼久，民進黨也建黨33年，民主程序和民主素養都很重要，在此關鍵時刻盼全黨都能守護台灣大局，大家的基本目的都是一樣的。

卓榮泰說，黨部要經過公平合理的機制，產生候選人，因此所謂挺人不挺黨的說法，「不是我要擔心的問題，我要促成黨內在完成民主程序後的團結工作」。他也說，比起過去動員黨員投票的初選情形，現在根據他的觀察，初選程序仍平順進行。