台灣關係法40周年 蔡英文將與華府智庫CSIS視訊會議

2019-03-30 01:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



總統蔡英文將於美東時間4月9日以視訊會議方式，參與美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）舉行的研討會，主題為台灣關係法立法40周年，以及美台關係。

美國國務院亞太事務首席副助卿墨菲（Patrick Murphy）將出席研討會，預計下午4時15分發表演說並接受提問。

根據CSIS公布的研討會資訊，中華民國（台灣）總統蔡英文將於4月9日上午9時，與智庫視訊會議並接受提問，提問部分由CSIS亞洲事務資深副會長葛林（Michael Green）主持。蔡英文演講前，由駐美代表高碩泰致開場詞，CSIS會長兼執行長何慕禮（John Hamre）介紹講者。

中午則由立法委員蕭美琴、美國聯邦眾議員康納利（Gerald Connolly）分別發表演說。

這場全天研討會聚集多位專家學者，包括美國國務院前代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）、美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）、前AIT處長楊甦棣（Stephen Young）等人；探討的議題包括回顧美台關係、台灣當今戰略環境、美台關係的未來等。

此研討會由「戰略暨國際研究中心」、「布魯金斯研究院」、「威爾遜中心」共同主辦。

蔡英文本月27日過境美國夏威夷時，也以視訊會議方式參與華府智庫「傳統基金會」舉辦的「台美：印太區域恆久夥伴關係」特別政策對話。