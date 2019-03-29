【即時短評】加裝3道鎖 伸出友誼的手？

2019-03-29 23:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院會通過「兩岸人民關係條例」修正草案，明定兩岸協商簽署政治議題協議，應由國會「雙審議」及人民公投的高門檻程序。這項草案雖說是為了建立兩岸政治議題協議的「民主監督機制」，但兩岸官方交流已冰封多時，蔡政府還要加「3道鎖」，為兩岸再築高牆？

為落實蔡總統「4個必須」及「3道防護網」指示，行政院會通過的修法草案，針對兩岸政治議題協商談判，必須由行政院向立法院提出協議締結計畫，在開啟協商前及締約後，都須符合修憲高門檻的要求，由「全體立法委員4分之3之出席，及出席委員4分之3之同意」，再由行政院將協議草案交付全國性公民投票通過，始為通過。

行政院解釋修法用意，在於以修憲門檻的國會雙審議，再加上公投程序，來落實談判公開透明、國會監督及人民參與，並強調主權國家地位與自由民主憲政秩序的毀棄或變更，不容作為政治議題談判及協議項目。

兩岸協議影響甚巨，透過較高度的民主授權把關，求其嚴謹，不能說沒有必要；但以法律直接將兩岸協議提升至「修憲」門檻，已有學者提出「違憲」質疑。

我國憲法已有「條約」程序規定，兩岸縱是獨派所稱「兩國」，僅依憲法規定即足；而依舉重明輕之理，我國憲法增修條文，仍規定兩岸是「自由地區與大陸地區」，兩岸並非「兩國」締約，針對兩岸協議，豈可任由立法者創設超高門檻限制？

蔡英文當選總統後，對於被質疑是「兩國論」版本的民進黨立法院黨團版「兩岸協議監督條例」草案，還特別改為符合「中華民國憲政體制」的「兩岸」版本，如今，竟又提升為比兩國協議難度更高的「修憲」門檻，完全暴露蔡政府已無心改善兩岸關係。