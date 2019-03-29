【重磅快評】陳建仁讓位、賴清德哽咽 綠營橋段太虛矯

2019-03-29 18:40 聯合報 主筆室



「英德大戰」開打！溫文儒雅的副總統陳建仁在賴清德新書發表會之前，公開宣布他不再和總統蔡英文搭配參選，自詡階段性任務告一段落；接著賴清德在發表會上哽咽感性演出，以「寧可輸掉這場初選，都不可能傷害蔡英文總統」為初選定調，用優雅身段包裝刀光劍影的選戰，果然是民進黨的強項。

「我的階段性任務希望明年告一段落。這是我能為她，為台灣所做出的最好決定。」這是陳建仁透過臉書發表的公開信內容，認為蔡在走向下一任的路程上應要有更大空間，來促成民進黨最大的團結；語意清楚是在為蔡預留更多整合操作的空間，而且時間點就選在蔡返國開始打初選、賴清德出新書宣戰之際，用意不言自明。

陳建仁不是白白讓位，不免要為蔡英文多美言幾句，除了肯定蔡守護台灣主權和民主自由，也為蔡的初選助攻，他從九合一敗選談到立委補選守住席次，指民進黨重建了信心，但高興才一天，「黨內出現和蔡總統的競爭」，他的心情頓時從欣慰轉為詫異進而憂心，讓他很難理解，蔡勇於承擔，努力改革，因此遍體鱗傷，這時還遭到黨內挑戰，讓她無法繼續擔任國家領導人，這會向社會傳達怎樣的訊息？

陳建仁當了三年的總統，多少還是有點政治的SENSE，主動讓位給蔡英文更多空間，暗批初選對手賴清德投入總統初選的正當性，設法對蔡英文爭取連任加分，儼然是民進黨上演團結大戲的第一男主角，賣不賣座，還得再看下去。

只是，民主又進步的民進黨不是才說，這場初選大家不必選邊站嗎？陳建仁怎麼就跳出來既讓位又批賴？這不就是最大的選邊站動作嗎？顯然民進黨還是說一套做一套，大家也不必太認真；新北市長侯友宜評陳建仁的讓位是「識時務者為俊傑」，說法反而貼切。

賴清德應該記得，蔡英文出國前交代他「把參選的道理說清楚」，他藉著新書發表努力把自己參選的正當性最大化，不料，提早曝光的「四個問題」書摘卻有殺傷力，以致保皇勢力反撲，賴語帶哽咽說「我寧可輸掉這場初選，我都不可能傷害蔡英文總統」，指書中交代的四個議題都是真實紀錄，執政功過共同承擔，沒有跟總統逼宮云云；賴清德說得口沫橫發，只怕蔡英文一句也沒聽進去。

不過，綠營鬥爭戲碼的劇情總是超展開，談逼宮蔡英文，賴清德充滿感性，語帶哽咽，但說到韓國瑜，賴清德難掩得意，先誇韓在台南立委補選期間只來三趟才輸三趴，盛讚韓只輸他半招，不算輸，以目前各種民調來看，韓的確是實力最強的，他非常期待和韓對壘，韓是武俠小說迷，「他聽得懂」；賴清德這些術語翻譯成白話就是「蔡英文可能不是韓國瑜的對手」，不知蔡英文聽得懂嗎？