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蕭敬嚴：中監若再放任陳水扁 人民會展現什麼是憤怒

2019-03-29 18:26聯合報 記者王寓中╱即時報導

國民黨發言人洪孟楷、副發言人蕭敬嚴今天前往監察院舉發台中監獄放任受刑人陳水扁違反四不保外就醫原則，要求監委糾正彈劾失職人員。蕭敬嚴在臉書貼文表示，我們要正告台中監獄，如果再繼續讓陳水扁視法律為無物，2020就等著人民讓你們知道，什麼叫做憤怒；什麼叫做依法行政；什麼叫做人民的聲音。

蕭敬嚴表示，今天早上他與洪孟楷前往監察院，向監察院舉發台中監獄放任受刑人陳水扁違反四不保外就醫原則，要求監委糾正彈劾失職人員，並由值日監委楊美鈴監察委員受理。

蕭敬嚴表示，從近來陳水扁的直播中，可以看得出陳水扁講話中氣十足、鏗鏘有力；說話內容聽起來思緒清晰、慷慨激昂；人看起來也神采奕奕、目光如炬，陳水扁顯然已經恢復身心健康，已不符合保外就醫的條件了。

蕭敬嚴強調，一個貪污犯，而且還是國際反洗錢組織認證的國際大貪污犯，居然還能夠以「保外就醫」的方式，繼續逍遙法外、橫行霸道。每天還能夠理直氣壯的開直播血口噴人，還恬不知恥的想要要求特赦，這真的讓每一個台灣人都看不下去。

蕭敬嚴質疑，台中監獄，你們是還在睡覺嗎？請監察院，好好用心仔細地調查，到底是誰失職？是誰在包庇？是誰允許的？是不是因為政治壓力，所以對陳水扁這個已經經過法院判決認證的大貪污犯視而不見？

蕭敬嚴表示，我們要正告台中監獄，如果再繼續讓陳水扁視法律為無物，2020就等著人民讓你們知道，什麼叫做憤怒；什麼叫做依法行政；什麼叫做人民的聲音。

國民黨發言人洪孟楷︵圖右︶、副發言人蕭敬嚴︵圖左︶今天前往監察院舉發台中監獄放任...
國民黨發言人洪孟楷︵圖右︶、副發言人蕭敬嚴︵圖左︶今天前往監察院舉發台中監獄放任受刑人陳水扁違反四不保外就醫原則，要求監委糾正彈劾失職人員。圖／取自蕭敬嚴臉書
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陳水扁監獄保外就醫

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