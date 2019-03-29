先烈與經國 吳敦義在青年節不敢忘記的「兩件事」

2019-03-29 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



今年是青年節，國民黨主席吳敦義特別在臉書貼文，強調有兩件事，他不敢在青年節忘記。一是先賢先烈辛苦締造造中華民國，不能夠毀棄，另一是經國先生提攜栽培年輕人的精神，必須要傳承。吳敦義並在臉書po上他33歲，在1981年就擔任南投縣長時的照片，紀念青年節。

吳敦義表示，選在3月29日紀念我們中華民國的青年節，是為了要紀念當初拋頭顱灑熱血，締造國家的黃花崗七十二烈士。他們犧牲時，多數都還是青年菁英，正因為他們有愛國的熱情，還有滿腔的熱血，才有今天富強樂利的中華民國。

吳敦義指出，這讓他不禁聯想到，他年輕時，經國先生特別規劃在台北市議會的改選中，讓黨提名幾位優秀的台籍青年。當時的中央黨部李煥主任對他說，經國先生在便條紙上親筆寫下「吳敦義」三個字，推薦他參選台北市議員。他說，只要人品好，黨會幫忙，讓年輕人有未來有希望。因此，他很幸運能在25歲時就當選台北市議員。

吳敦義表示。撫今追昔，不敢或忘。先賢先烈所辛苦締造的中華民國，不能夠毀棄；經國先生提攜栽培年輕人的精神，必須要傳承。