《兒少法》修法懶人包 6大點建立兒護安全網

2019-03-29 18:06 聯合新聞網 綜合報導



民進黨立委上午穿著圍兜兜舉辦記者會，表達兒少法修法將在兒童節前三讀通過。 記者許正宏／攝影 分享 facebook 由於近期虐童事件頻傳，因此「防治兒虐問題」形成朝野黨派的高度共識，超過40位立法委員提案修法，並於今日下午在立法院三讀通過《兒童及少年福利與權益保障法》修正草案，特別針對6歲以下兒童的死因回溯分析，以及通過多項預防性措施，希望能降低未來虐童案件再發生，以及及時救護兒童性命。

民進黨不分區立委李麗芬於臉書上表示，立法院民進黨團特別在兒童節前夕召開「兒護安全網 甲咱的囡仔顧條條」記者會，提出修法6大重點：

1. 建立6歲以下兒童死亡原因回溯分析：

透過案例分析，找出虐童風險因子及早預防，挽救更多兒少生命。

2. 檢警介入兒虐案件：

3. 建置違反兒少法的裁罰資料庫：

透過資料庫的建立，強化不適任人員的勾稽比對，並立法要求增列聘僱工作人員要主動查證，否則將被開罰，避免不適任人員在機構間流竄。

4. 要求托嬰中心裝設監視錄影設備，讓父母安心送托。

5. 6歲以下兒童主動關懷方案入法：

6歲以下未辦出生登記、預防接種或有其他不利處境的兒童，一律列入高風險通報範圍。

6. 明定通報人資訊保密相關規定：

期待大家發揮雞婆精神，勇於通報。

李麗芬認為，此次《兒少法》修法不過完成兒護安全網的第一步，之後還有《家庭教育法》等相關法規需要朝野一起努力，盼能在母親節前達成共識，讓兒虐的防護網更加完整。