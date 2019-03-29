兒童節前夕 兒少法三讀通過

相關新聞
先烈與經國 吳敦義在青年節不敢忘記的「兩件事」2019-03-29 16:46
立院三讀哺乳室應與廁所分家 違者最高罰10萬2019-03-29 16:28
為韓國瑜拉票遭罰50萬 李富城：要錢沒有、要命一條2019-03-29 15:02
都更、危老重建加速 蔡英文：今年目標400案2019-03-29 14:46
不禮讓！行人穿越道每年上千死傷 時力提案拉高罰鍰2019-03-29 14:25
虐童修刑法最重死刑？朝野仍無共識2019-03-29 14:19
NCC罰中天 費鴻泰：佩服蔡政府能將任何機關東廠化2019-03-29 14:17
防虐童兒少法修正 警將可強制進入2019-03-29 14:15
孫繼正選立委再度劍指黃國昌 時力：尊重2019-03-29 14:04
台灣關係法40周年 陳建仁：假消息傷害台灣民主2019-03-29 14:03
影／國民黨南投縣黨部主委 前海巡署少將接任2019-03-29 13:11
退軍團體突闖凱道 遭警2度舉牌警告2019-03-29 13:11
呂秀蓮：國共談和平協議 如同進入歷史灰燼2019-03-29 12:56
民進黨連這張牌都敢用 謝龍介：國民黨別沉浸春夢裡2019-03-29 12:54
黃瀞瑩上政論節目太年輕？柯文哲：會給更多的訓練2019-03-29 12:32
【重磅快評】小英與陳明通要扛禁止和平的評價度一生？2019-03-29 12:22
虐童兒少修法拚三讀 下一步修刑法死刑、無期無共識2019-03-29 12:20
徐耀昌嗆選總統才來苗栗 柯文哲嗆：批評還是要批評2019-03-29 12:18
總統申報存款逾5400萬 鄭麗君夫婦身家逾14億2019-03-29 11:46
影／蔡總統赴忠烈祠春祭 未開口唱國歌2019-03-29 11:43
「仙氣學妹」控只給22K 郭國文：子虛烏有非常遺憾2019-03-29 11:38
國民黨只靠韓國瑜是包死 謝龍介：我下周要告扁、賴2019-03-29 11:25
陳水扁保外就醫拚政治？國民黨監院告發台中監獄失職2019-03-29 11:25
連任親民黨主席後再選總統？宋楚瑜：下午再跟大家談2019-03-29 10:54
監察院公布最新廉政專刊 蔡英文存款增近188萬2019-03-29 10:53
忠烈祠致祭 蔡總統祭文：新時代再造故鄉2019-03-29 10:42
「仙氣學妹」控立委郭國文 違勞基法、搞不定老婆2019-03-29 10:16
挺「學姐」統獨假議題說 孫大千：動員選民的廉價工具2019-03-29 08:05
政院打假 Line推查證、澄清專區2019-03-29 00:40
藍綠婉拒 柯文哲縣市交流頻破局2019-03-29 00:33
兩岸簽協議增3道鎖 寫「九二共識」就算政治協議2019-03-29 00:09
新聞眼／拉高兩岸協議門檻 蔡英文救疲弱選情2019-03-28 23:46
「學姊」統獨論述挨轟 柯文哲緩頰：其實是「學妹」2019-03-28 23:24
兩岸政治協議設高門檻 國民黨：蔡政府又要拚選舉？2019-03-28 23:10
立委補選後 謝龍介下週北上控告賴清德陳水扁2019-03-28 22:30
NCC罰電視台百萬 韓國瑜：我每天被抹黑也未見NCC出面2019-03-28 22:29
蔡正元：除了不要、不要、不要 民進黨到底要什麼？2019-03-28 21:57
出席僑商餐會 吳王牽手共飲2019-03-28 19:55
立委補選民眾冷漠 賴清德體會「民進黨剩一口氣」2019-03-28 19:21
熱門文章
扁深夜回應韓國瑜 「祝福」韓能代表國民黨參選總統2019-03-29 02:36
「仙氣學妹」控立委郭國文 違勞基法、搞不定老婆2019-03-29 10:16
蔡緩獨vs.賴台獨…美早已暗助選邊站2019-03-29 08:00
韓國瑜鐵人行累趴記者！走2公里覓食 直播被斷訊…2019-03-29 09:00
「潑漆妹」機場抗議韓國瑜 曾撕國旗、笑稱殉職飛官「夕鶴」2019-03-29 10:25
立委補選後 謝龍介下週北上控告賴清德陳水扁2019-03-28 22:30
12億！韓國瑜最大訂單 來自大陸電商「本來生活網」2019-03-29 07:59
宣告階段任務將告段落 陳建仁：為蔡英文做的最好決定2019-03-29 13:31
孫大千宣布參選北市立委 韓冰稱他戰將1個打5個2019-03-29 11:26
在機場被隨扈舉起 韓國瑜：是我要求的2019-03-29 13:09
就挺韓國瑜 高市議長力擋綠議員：罵我鴨霸隨便你們2019-03-28 18:03
隨扈高舉韓國瑜 王浩宇批：我們都只是公僕沒那麼偉大2019-03-29 09:43
會不會替王世堅站台？韓冰送他10個字2019-03-29 11:41
總統申報存款逾5400萬 鄭麗君夫婦身家逾14億2019-03-29 11:46
中山大學生演韓國瑜賣台現形記 憂以水果經濟當遮羞布2019-03-29 11:08
九合一到2020像齣戲 沈富雄：藍贏上集，下集它勝2019-03-29 11:23
「我不是小紅帽」韓國瑜駁賣台：召妓可以 招商犯法？2019-03-29 00:03
民進黨連這張牌都敢用 謝龍介：國民黨別沉浸春夢裡2019-03-29 12:54
韓國瑜若當上總統 陳明通：國家危如累卵2019-03-28 19:48
初選遲未定 謝龍介分析民調斷言：國民黨會輸！2019-03-29 11:00
綠營轟賣台 韓國瑜：拆總統府磚頭賣大陸才叫賣台2019-03-29 11:41
兩岸簽協議增3道鎖 寫「九二共識」就算政治協議2019-03-29 00:09
跨區一戰？吳志揚將轉戰艱困選區為國民黨再拚一席2019-03-29 00:52
蔡總統喊驕傲走向世界 林濁水酸：恐不少人傷心2019-03-29 08:26
NCC罰電視台百萬 韓國瑜：我每天被抹黑也未見NCC出面2019-03-28 22:29
藍綠婉拒 柯文哲縣市交流頻破局2019-03-29 00:33
「桃園每一區皆我的家」 吳志揚宣布改戰第二選區2019-03-29 14:20
韓國瑜見中聯辦罰50萬？台中攤商捐錢挺賣菜郎選總統2019-03-29 11:06
韓國瑜見中聯辦罰50萬？陸委會：不可能未審先判2019-03-28 20:22
特邀韓國瑜參與初選 吳敦義：我來約時間2019-03-28 21:42
韓國瑜鳳梨銷香港 金額疑有灌水2019-03-28 19:32
黃國昌公布論文：韓國瑜早看清中國要解放台灣2019-03-28 19:34
朱立倫：我當總統依法行政 確實執行死刑2019-03-28 20:33
挺「學姐」統獨假議題說 孫大千：動員選民的廉價工具2019-03-29 08:05
隨扈高舉韓國瑜 市警局：未達到安全要求、將加強訓練2019-03-29 11:44
【重磅快評】小英與陳明通要扛禁止和平的評價度一生？2019-03-29 12:22
觀察站／老鼠拖拖鞋…綠用總統規格打壓 反激韓參選？2019-03-29 00:22
為韓國瑜拉票遭罰50萬 李富城：要錢沒有、要命一條2019-03-29 15:02
蔡正元：除了不要、不要、不要 民進黨到底要什麼？2019-03-28 21:57
韓國瑜臉書駁斥賣台 強調「是賣菜郎不是小紅帽」2019-03-28 20:50
留言