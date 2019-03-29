《兒少法》修正案三讀 狼師、惡保母全建檔

2019-03-29 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



虐兒事件頻傳，立法院今下午院會三讀通過《兒童及少年福利與權益保障法》修正草案，趕在兒童節前夕，修法讓兒少更有保障。修法包括托嬰中心應設置監視攝影設備；並通過防狼師、惡保母條款，並建立狼師惡保母等不適任人員資訊系統；另要建立6歲以下兒童死因回溯分析；社工若懷疑有虐童情事，遭拒絕可請求警察派員強制進入；並增列吹哨者條款，通報人身分保密。

立院社福及環衛委員會日前審查《兒童及少年福利與權益保障法》，超過40位委員提案修法，在朝野高度共識下。其中《兒少法》第77條之1，現行法律無規定托嬰中心須裝監視器，修法通過托嬰中心應裝設監視錄影系統，裝設的位置、區域、數量及維護等標準，由中央主管機構定之。

另外《兒少法》第81條為防狼師條款，修法通過曾犯性侵害、或情節重大性騷擾、性霸凌等，經教育主管機關認定屬實，不一定要經緩起訴處分或有罪判刑確定，都不得擔任兒少機構、安親班負責人或工作人員，經認定應停止聘用。兒少機構聘僱工作人員前，也應檢具名冊，資格證明文件影本，並應附最近三個月內核發之警察刑事證明書。

《兒少法》第13條也修法通過，中央政府應建立六歲以下兒童死亡原因回溯分析，並定期公布其分析結果，提報行政院討論。另外第54條第5項修法，比照食安法的吹哨者條款，通報人身份應保密外，並新增主管機關應酌予獎勵通報人。