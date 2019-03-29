「桃園每一區都是我的家」吳志揚宣布改戰第二選區

2019-03-29 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



國民黨不分區立委吳志揚今天下午開記者會，宣布轉戰桃園沿海第二選區，他坦言，過去兩天是他從政以來最煎熬的時刻，黨副主席曾永權、黨主席吳敦義都期勉他「為黨而戰」，自己幾經思考決定跨區為黨出征，並說自己擔任過縣長，「桃園每一區都是我的家」，對他而言，第二選區是艱困的發展區，他願意為桃園第二選區建設發展而戰。

市黨部指出，吳志揚宣布轉戰第二選區，並撤銷第三選區登記，第三選區僅剩魯明哲一人登記，黨部將依照流程向黨中央報備，就能進一步核定，另第二與四、六選區初選將於下周公告，吳要參選第二選區仍要來領表登記。

吳志揚今天在黨部開記者會，宣布退出第三選區轉戰第二選區的消息，主委楊敏盛、市議員魯明哲、黃國園黨部主委于北辰、前立委廖正井、前立委陳根德哥哥陳根深與多名黨籍議員也出席。

吳志揚說，「這是艱難的決定」，楊敏盛高齡八十歲，仍對戰局心心念念，讓他動容，他也思考轉戰選區一事，昨天也陸續曾永權、吳敦義等人會談，都鼓勵他為黨而戰，他坦言，雖然內心掙扎，但看到大家都為桃園未來傷腦筋，自己為求六區全贏、讓桃園成為總統候選人最佳助力，「我願意為桃園第二選區建設發展而戰」。

至於原有意參選第二選區的于北辰前天得知黨部主委勸進吳志揚改戰第二選區，忍不住在臉書上抱怨「原來服從黨的領導，居然落得這般模樣，「香蕉你個芭樂」，當我是吃素的嗎」，明顯不滿黨的安排，讓他身上「彈痕累累」。

于北辰證實臉書貼文確實為他所寫，不過卻四兩撥千金地說「那些都是韓國瑜正在熱賣的水果，我也幫他銷售一下」，接著說自己是政治素人，不懂政治，是結合時下最流行的水果與大家問好，並說自己經沈澱之後，認為應該接受黨的指揮與安排，否則難以團結，至於妻子徐小鳳說吳志揚民調輸給魯明哲，「是坊間亂傳，世間女子不懂的發言」。