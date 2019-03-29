NCC罰中天 費鴻泰：佩服蔡政府能將任何機關東廠化

2019-03-29 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



國家通訊傳播委員會（NCC）對中天新聞台開罰百萬元，並限期提出改善報告。對此，台北市國民黨籍立委費鴻泰表示，不得不佩服蔡政府，不管怎樣的政府機構，民進黨總有辦法將他們「東廠化」，一切只是為了打高雄市長韓國瑜而已。

費鴻泰表示：「東廠大拍賣，廠廠相連到天邊。」繼黨產會、促轉會、陸委會相繼競爭東廠寶座後，現在又冒出一匹黑馬，就是國家通訊傳播委員會（NCC）；不得不佩服蔡政府，不管是甚麼樣的政府機構，民進黨總有辦法將他們「東廠化」。

費鴻泰指出，NCC因為兩條未查證新聞，對中天電視台開罰百萬元。其實，我們都知道這只是藉口而已，要求中天電視台以後不能一直報導韓市長相關的新聞，才是他們的目的。NCC並要脅中天電視還會繼續罰款，若不從更會撤換新聞部主管。其實一切都是要「打韓」而已。

費鴻泰說，蔡政府如此專制蠻橫的行為，已經深深地傷害了新聞、言論自由，更令人無法理解的是民進黨還沾沾自喜。民進黨發言人李晏榕認為NCC應該更主動積極來干預媒體，還大言不慚的說這是為了維護台灣民主體制。