孫繼正選立委再度劍指黃國昌 時力：尊重

2019-03-29 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



安定力量聯盟主席孫繼正今天宣布參選新北第12選區立委，並再度劍指時代力量立委黃國昌，高喊「黃國昌嘜造，直球對決。」國民黨前發言人毛嘉慶出席力挺，希望國民黨可和孫合作，未必要硬推出人選。時力對孫等人的作法僅表示「尊重」；國民黨市黨部主委李乾龍表示當地參選爆炸，但可以協調看看。

孫繼正以「撥亂反正」為參選口號，他表示，從罷昌到推公投、從平民到選立委，他認為台灣許多政黨已經遠離人民，所以他本著初心參選，也以後進立法院也不會「變壞」。

他說，前年罷免黃國昌投票率僅27%，就獲得4萬8693票，未來他會一步一腳印爭取這些選票，告訴選民他參選的理由。

孫繼正再批黃國昌政見如12項宣言幾乎全都跳票，「所以他（黃國昌）住的白雲里有半數以上不支持他，因為他離人心實在太遠了。」孫也表示參選就是要制衡收割稻尾、打假球和撕裂社會作秀的職業政客。

不過黃國昌先前辭去黨主席時，曾表示不確定是否參選連任，強調6月才會決定，坊間有傳言指他即使不選，也可能改任不分區立委，但未獲證實。