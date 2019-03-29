影／國民黨南投縣黨部主委 前海巡署少將接任

2019-03-29 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



國民黨南投縣黨部新任主委楊麗川今天上任，由國民黨副主席曾永權主持布達。楊麗川說，他原本已經退休，一再婉拒接任，在組發會主委李哲華催促下接下這個職務，他會全力以赴，完成總統、立委輔選重要任務。

楊麗川曾任海岸巡防署少將局長，退休後出任國民黨黃國強黨部主委，去年九合一選舉結束後，國民黨南投縣黨部主委洪榮章受彰化縣長王惠美邀請，出任彰化縣副縣長，主委一職便懸缺至今，直到今天楊麗川接任，也象徵明年立委、選戰輔選已經就定位。

今天佈達典禮，除了曾永權、李哲華外，南投縣政府秘書長洪瑞智、縣議會副議長潘一全、和國民黨縣議員議員、民代、後備系統幹部等出席觀禮，展現基層團結氣勢。

曾永權說，感謝楊麗川勇於承擔責任，也感謝南投縣歷任主委李哲華、洪榮章打下深厚基礎，讓2018年五合一選舉，南投縣寫下完勝亮麗成績，縣長高票當選、議會過半、議長、副議長連任、鄉鎮長及代表也獲得多數席次，讓南投縣是22縣市在勝選比例上是完勝的縣市。希望明年總統和立委選舉，國民黨總統候選人和立委馬文君及許淑華高票連任，讓台灣整個國家能夠撥亂反正。