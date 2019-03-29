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民進黨連這張牌都敢用 謝龍介：國民黨別沉浸春夢裡

2019-03-29 12:54聯合報 記者鄭維真╱即時報導

國民黨台南市黨部主委謝龍介。記者鄭維真／攝影
國民黨台南市黨部主委謝龍介。記者鄭維真／攝影
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國民黨台南市黨部主委謝龍介今接受媒體訪問時指出，2020總統、立委大選，國民黨要靠高雄市長韓國瑜一個人，這場選戰會打得很辛苦，尤其民進黨連保外就醫的陳水扁這張牌都敢用，相信他們沒有什麼不敢的，局勢對國民黨來說相當險惡，呼籲黨中央盡快凝聚各方力量，別沉浸在1124大贏15縣市的春夢裡。

謝龍介表示，高雄市長韓國瑜拚訂單、搶通路，過程中不斷被抹黑、抹紅，韓國瑜很強，1124選完之後，國民黨在社會滿意度被韓國瑜拉上來，可是最近幾份民調顯示，韓國瑜支持度沒變，國民黨滿意度卻下降。

謝龍介說，民進黨在1124之後快速整合，就戰鬥位置，整合過程的攻擊目標都在韓國瑜身上，國民黨現在還是紛擾不止，以這些現象來看，2020要靠韓國瑜一個人，國民黨這場選戰會打很辛苦，呼籲黨中央應盡快凝聚各方力量，不管是誰代表國民黨參選，應坐下來，必須是大部隊、大幕僚的作戰，沒有想像中容易；加上民進黨會動用任何行政資源，連在保外就醫的陳水扁這張牌他們都敢用，還有什麼不敢用。

另外，謝龍介認為，最近幾份民調顯示台北市長柯文哲網路聲量下降，但還有將近25％，所以柯文哲在2020扮演非常關鍵的角色，民進黨非常會善用柯文哲，這部分國民黨跟不上民進黨，所以局勢對國民黨來說很險惡，不要沉浸在1124大贏15個縣市的春夢裡面。

韓國瑜陳水扁謝龍介柯文哲

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