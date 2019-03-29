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黨內初選正式開打 賴清德訪智慧城市展當起身砲

2019-03-29 12:25聯合報 記者徐偉真╱即時報導

前行政院長賴清德參訪智慧城市展，下午將發表新書，闡述投入參選總統理念，上午受訪時...
前行政院長賴清德參訪智慧城市展，下午將發表新書，闡述投入參選總統理念，上午受訪時表示未來若有機會服務國家，將以推動智慧城市、智慧政府、智慧國家為方向。 記者曾吉松／攝影
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民進黨2020總統黨內初選「蔡賴之爭」，在蔡英文總統出訪結束後今起正式開打，行政院前院長賴清德今以參訪智慧城市展當起身砲，要強調他對智慧城市發展方向的支持。不過對於媒體詢問初選相關議題，賴清德只表示，下午新書發表會時，會清楚完整報告大家想知道的事。

蔡英文總統昨晚結束八天七夜出訪回到國內，今天一早就發臉書表示「上工了」。在蔡總統出訪期間暫停公開行程的賴清德，今天恢復公開活動，上午先到南港展覽館參訪智慧城市展，下午將出席個人新書發表會。

媒體詢問，閉關一周是否睡覺睡到飽？賴清德說，這禮拜已經不像之前，私底下有許多工作，已經沒有睡覺睡到飽，睡覺睡到飽在我投入立委輔選前就已經結束。至於民進黨五人協調小組是否已經聯繫，賴清德說，下午新書發表會，會清楚完整報告大家想知道的事。

賴清德說，今天是蔡總統返國後他的第一個公開活動，要證明他對智慧城市發展方向的支持，他希望台灣各界共襄盛舉，智慧城市可以應用科技解決每個城市發生的問題，可以讓城市更進步、市民生活品質更好，也可以讓產業更發展，國家更具備力量，「這一定要全力投入」。

賴清德說，智慧城市、智慧政府或智慧國家，是他從台南市長任內到行政院長所推出的重要政策，工業4.0正在全球如火如荼展開，不管人工智慧還是物聯網等等，未來勢必會改變人類的生活，台灣一定要掌握機會，我們也很有機會能成功。

賴清德也到台南市的攤位，主持人向賴清德介紹了他市長任內推動的台南市公共自行車租賃系統T-bike，還有大台南智慧交通整合資訊平台，賴清德也和參展人員交換意見，隨後也到英國的攤位了解視訊管理系統，英國駐台代表唐凱琳親自帶著賴清德參觀，賴清德看到自己出現在螢幕上，他還笑說自己的頭上方顯示辨識結果是「unknown（未知）」，唐凱琳也指著自己說「我也是unknown」。

賴清德參展期間遇到數位熱情民眾要求合照、自拍，通通來者不拒，遇到參訪的台北市中崙高中學生，還主動上前和學生握手、打招呼，他對學生說，大家是國家未來的主人翁，要大家好好加油。

行政院前院長賴清德今天參訪智慧城市展，英國駐台代表唐凱琳(右邊紫色衣服者)向他介...
行政院前院長賴清德今天參訪智慧城市展，英國駐台代表唐凱琳(右邊紫色衣服者)向他介紹英國攤位內容。記者徐偉真/攝影
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行政院前院長賴清德今天參訪智慧城市展，和參訪的台北市中崙高中師生合照。記者徐偉真...
行政院前院長賴清德今天參訪智慧城市展，和參訪的台北市中崙高中師生合照。記者徐偉真/攝影
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行政院前院長賴清德今天參訪智慧城市展，在英國的攤位聆聽介紹。記者徐偉真/攝影
行政院前院長賴清德今天參訪智慧城市展，在英國的攤位聆聽介紹。記者徐偉真/攝影
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行政院前院長賴清德今天參訪智慧城市展，特地到台南市的攤位看自己市長任內推動的智慧...
行政院前院長賴清德今天參訪智慧城市展，特地到台南市的攤位看自己市長任內推動的智慧系統。記者徐偉真/攝影
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行政院前院長賴清德今天參訪智慧城市展。記者徐偉真/攝影
行政院前院長賴清德今天參訪智慧城市展。記者徐偉真/攝影
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行政院前院長賴清德在智慧城市展和參訪的台北市中崙高中學生聊天。記者徐偉真/攝影
行政院前院長賴清德在智慧城市展和參訪的台北市中崙高中學生聊天。記者徐偉真/攝影
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賴清德

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