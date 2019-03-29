【重磅快評】小英與陳明通要扛禁止和平的評價度一生？

2019-03-29 12:22 聯合報 主筆室



蔡英文、陳明通不准人民擁抱和平，陳明通在兩岸人民關係條例中弄了幾條條文，搞了三道鎖，不准任何人跟對岸商簽和平協議。本報資料照片 分享 facebook 世上有一種人，以為搞了一個法條，就可以無止境地遂行自己的私欲，這種人不是別人，就是暴君與獨裁者！

蔡英文、陳明通批判對岸的習近平、及其背後的中共統治集團是獨裁者，但她倆以及其背後的民進黨統治集團，卻有過之而無不及！

因為習近平以及中共，尚且主張「和平統一」，「和平」尚且是其對兩岸關係政策中，最高的關懷；但蔡英文、陳明通，卻不准人民擁抱「和平」，陳明通在兩岸人民關係條例中弄了幾條條文，搞了三道鎖，不准任何人跟對岸商簽「和平協議」，這個「禁止和平」的條款，真是蔚為奇觀，足可為天下訕笑！

「禁止和平」的結果，無非就是走向「戰爭」，將人民帶向戰爭的統治者，不是暴君，焉能有其他稱呼？亦即，比之於對岸中共更為恐怖的政權，竟然在民主體制中誕生了，尼祿不過是焚城而已，蔡英文卻要召喚戰爭！

陳明通說，只要有寫「在一個中國的架構下」文字的協議，就是政治協議。亦即，它就得置諸於三道鎖之下予以箝制，形同於不能談判。然而，此說卻超越憲法，憲法分明規定著一個中國的架構，陳明通竟以其一夫之言，架空了憲法，難道這不是獨裁者的行徑？

還不必論及憲法，法條所處的「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，就是「一個中國兩個地區」的條例，陳明通弄出的條文卻醜化、汙衊「一中原則」，將它戴上一頂罪帽，彷彿有了「一中原則」即屬十惡不赦，那麼，整部兩岸關係條例豈不應逕行予以廢止？豈有一部法律，竟出現法條相互牴逆與否定的現象？而一部神智不清的法律，人民如何適從？

「九二共識」自兩岸於上世紀九○年代初開始互動以來，即為撐持兩岸政治關係與定位的政治砥柱，有了這個共識，即有了兩岸多次的會談、亦有兩岸如今的交流、通航以及諸多合作，馬英九時期簽署的廿三項，亦以此原則與共識，創造了難以估量的商機與利益，但陳明通卻可以一夕將其打入地獄，請問陳明通，廿三項協議是否應一併廢棄？如今的兩岸航班是否應立即取消，陸客應否立即禁絕來台？

蔡英文黨內提名告急，於是決定與務實的台獨工作者，進行台獨狂飆，但代價卻是將人民的「和平」願望，綁在她自己危殆與悲切的選情上，一併陪葬，人民何其無辜，和平何其渺小？

「禁止和平」不可能是一個可歌可泣的故事，而必然是被為後人所譏諷的反面教材，這樣負面的歷史定論與評價，陳明通與蔡英文決定要扛著它度其一生嗎？