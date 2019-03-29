虐童兒少修法拚三讀 下一步修刑法死刑、無期無共識

2019-03-29 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



幼兒園集體虐童、肉圓哥不滿兒子買肉圓不加辣毆打兒，對於虐兒事件頻傳，引發社會撻伐、鄉民私刑正義，兒少法修正草案今在立院拚三讀通過。不過兒少法修法後，接下來還有刑法第286條修法，目前朝野立委對於提高虐童刑法刑度，都有高度共識，但最重刑度是否處死刑還有疑義。

目前法務部已提出刑法第286條修法草案，凌虐幼童致死最重可處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，可處5年以上12年以下有期徒刑。不過朝野立委仍有不同看法，國民黨立委呂玉玲等人提案，虐童致人於死者可處死刑；致重傷者處無期徒刑或7年以上有期徒刑；沈智慧則提案修刑法第278條，致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，被害人為兒童者，處死刑、無期徒刑。

民進黨立委鍾佳濱，劉建國等人則是提案，虐童致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑；劉建國更提案，對於十八歲以下之人，施以凌虐、長期監禁、不給予食物及水或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處6月以上5年以下有期徒刑。立委何欣純表示，目前虐童刑法的修法刑度，尚無共識，朝野還要討論，提案委員也都堅持自己的版本。

力促虐童最重死刑的王皓姑姑王薇君則表示，若以殘酷手段虐童致死，難道不應判死刑？她只是要求量刑該有最高刑度空間，並不是每個虐童案件都以死刑思考，也沒有要干預司法，只是要捍衛兒少的生命權。