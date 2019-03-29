孫大千宣布參選北市立委 韓冰稱他戰將1個打5個

2019-03-29 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



前立委孫大千上午在台北市大同區覺修宮宣布參選大同士林區立委，請高雄市長韓國瑜的女兒韓冰、立委許淑華等人站台，韓冰稱讚孫大千是國民黨的戰將，每天在電視上看他1個打5個，真得很過癮，希望能支持他回到立法院和大家一起打拚。

孫大千說，今天來向神明報告準備參選大同士林區立委，他在台北市讀書長大，台北市是他的故鄉，有很多親友 和過去成長回憶，大同士林還有很多建設可以去爭取，若有機會做立委，要認真打拚為鄉親改變未來。

立委許淑華說，孫大千選擇在覺修宮做參選的起手式，展現決心，國民黨在立院現在是少數，但希望未來能有好成績，孫大千是戰將，包括在立院的表現和在政論節目的表現、口條、戰鬥力都是爆紅，孫大千選擇艱困區 再 出發，應給予最高肯定，也正式宣布向民進黨開戰。

孫大千說，他會一步一腳印，走遍大同士林區。媒體問他選總統是不是也要戰將？孫大千說，現在全黨有共識，要推出最強的候選人，能夠幫台灣人民解決問題的候選人，短時間內黨中央也會研擬出初選機制，會給全國人民一個滿意的答案，這段時間拜託希望台灣翻轉改變的民眾，能有多一點耐心。