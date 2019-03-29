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陳水扁保外就醫拚政治？國民黨監院告發台中監獄失職

2019-03-29 11:25聯合報 記者周志豪╱即時報導

前總統陳水扁因貪汙遭判刑，目前因病保外就醫。但保外就醫期間，不僅四處趴趴走，在剛...
前總統陳水扁因貪汙遭判刑，目前因病保外就醫。但保外就醫期間，不僅四處趴趴走，在剛落幕的立委補選過程，輔選民進黨立委候選人著力甚深。國民黨上午前往監察院舉發法務部矯正署台中監獄放任不作為，已涉公務人員失職怠惰。圖／洪孟楷提供
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前總統陳水扁因貪汙遭判刑，目前因病保外就醫。但保外就醫期間，不僅四處趴趴走，在剛落幕的立委補選過程，輔選民進黨立委候選人著力甚深，引發爭議。國民黨上午前往監察院舉發法務部矯正署台中監獄放任不作為，已涉公務人員失職怠惰。

國民黨發言人洪孟楷表示，陳水扁交保至今，已違反台中監獄明訂的「不演講、不上台、不接受媒體採訪、不談政治」四不原則，不僅能錄影上電視談政治、輔選立委選舉、開直播罵民選首長，證明已不符保外資格，台中監獄應立即讓陳水扁回監服刑。

洪孟楷質疑，蔡英文總統上任後宣稱要推動司法改革，現在卻說一套做一套，縱容陳水扁違法趴趴走，難道要讓貪污犯玩弄司法制度，綁架台灣司法？呼籲蔡政府應讓受刑人陳水扁應當即刻入監服刑，讓司法繼續審理待審案件，這才是法治國家應有作為。

洪孟楷認為，2020總統大選與立委選舉將屆，台中監獄不應再縱容放水，若現在不立即針對陳水扁違反保外就醫條件與規範行為予以懲處，越接近選舉，陳水扁一定會更變本加厲。

洪孟楷說，去年陳水扁之子陳致中競選高雄市議員期間，扁實質輔選卻瞎扯上階不上台，現在還配合特定媒體天天播送談話，臉書粉絲專頁還開直播談政治，大罵民選首長，總總作為，全台灣人都看見，只有中監看不見，蔡英文政府要裝聾作啞到何時？

陳水扁洪孟楷保外就醫

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