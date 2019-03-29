國民黨只靠韓國瑜是包死 謝龍介：我下周要告扁、賴

2019-03-29 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣議員張瀚天今天上午召開記者會宣佈將參選彰化縣第二選區立委，國民黨台南市黨部主委、市議員謝龍介也到場站台支持，謝龍介重砲轟陳水扁，說他待罪之身竟敢到處趴趴走，他下周要去控告前總統陳水扁、前行政院長賴清德，並說國民黨只靠韓國瑜沒辦法，一定要導正這種歪風。

謝龍介說，下週一或二將到台北地檢署控告賴清德、陳水扁違反選罷法及台中監獄典獄長邱鴻基圖利他人。

謝龍介說「有辦法叫蔡英文特赦你(陳水扁)，拿幾百億都還沒算清楚」，台灣講究民主法治，如果大家都不遵守，那民主就是騙人的，也不要講台獨了，這樣根本無法對抗大陸，今天台灣和大陸有差異性就是我們的民主，他拿出陳水扁走到處趴趴走助選照說，他如果不告，未來陳水扁如果也來彰化助選呢? 張瀚天一樣要面對這樣的情況。

「只靠一個韓國瑜是包死耶」謝龍介說，聲勢不錯不是你們想的那樣，國民黨不要再「拉豬屎」，該怎麼做就怎麼做，該制定辦法就要制定辦法，不要以為韓國瑜很勇，對手民進黨不是軟腳蝦啦，，無所不用其極，綁樁、行政資源買票、抹黑，對方像一大群猴子，猛虎難敵群猴。