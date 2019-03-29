嘉市前議長之女林柏妗 登記民進黨立委初選
民進黨立委初選登記今天最後一天，嘉義市前市議長林承勳的女兒林柏妗今天上午在青年友人陪同下，到民進黨嘉義市黨部完成領表登記，她說，她是嘉義市小英之友會理事，一路挺小英到底，而父親尊重她的決定。
29歲的林柏妗參加民進黨4年，現任嘉義市議員陳姿妏的助理、大同技術學院運動休閒管理系講師，現就讀中正大學資管系博士班3年級，前嘉義市長涂醒哲執政時成立公共事務青年委員會，她擔任召集人，現為嘉義市小英之友會理事，但其父林承勳及議員陳姿妏均是無黨籍，林柏妗今天由青年朋友陪同登記。
林承勳表示，女兒上周有與他討論參選立委一事，他認為年輕人自己的想法，身為家長支持其決定，面對民進黨嘉義市立委初選登記目前有3位資深民代前輩，林承勳並無特別下指導棋，「用她自己的方式走出自己的路」，長輩不干涉。
林柏妗說，她上周與父親討論要參選，父親尊重她的決定，登記費用75萬元是她自己的積蓄，她特別選在今天青年節到市黨部領表登記，主要是希望「這個世代的青年被看見」，在公共事務委員會中聽到、看到許多不同青年的心聲，這些聲音應該被聽見、被關注，也是這些聲音支持她出來參選。
民進黨內初選目前共有4登記，包括現任立委李俊俋、市議員王美惠、前市議員黃盈智、林柏妗。民進黨嘉義市黨部執行長林振誠說，黨中央已擬定4月3日至17日協調，協調不成則於4月22日至5月17日做各縣市全民調，每個縣市做2至3天，5月22日公布初選結果名單。
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