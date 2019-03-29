嘉市前議長之女林柏妗 登記民進黨立委初選

2019-03-29 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市前市議長林承勳的女兒林柏妗今天到民進黨嘉義市黨部完成領表登記立委初選。記者姜宜菁／攝影 分享 facebook 民進黨立委初選登記今天最後一天，嘉義市前市議長林承勳的女兒林柏妗今天上午在青年友人陪同下，到民進黨嘉義市黨部完成領表登記，她說，她是嘉義市小英之友會理事，一路挺小英到底，而父親尊重她的決定。

29歲的林柏妗參加民進黨4年，現任嘉義市議員陳姿妏的助理、大同技術學院運動休閒管理系講師，現就讀中正大學資管系博士班3年級，前嘉義市長涂醒哲執政時成立公共事務青年委員會，她擔任召集人，現為嘉義市小英之友會理事，但其父林承勳及議員陳姿妏均是無黨籍，林柏妗今天由青年朋友陪同登記。

林承勳表示，女兒上周有與他討論參選立委一事，他認為年輕人自己的想法，身為家長支持其決定，面對民進黨嘉義市立委初選登記目前有3位資深民代前輩，林承勳並無特別下指導棋，「用她自己的方式走出自己的路」，長輩不干涉。

林柏妗說，她上周與父親討論要參選，父親尊重她的決定，登記費用75萬元是她自己的積蓄，她特別選在今天青年節到市黨部領表登記，主要是希望「這個世代的青年被看見」，在公共事務委員會中聽到、看到許多不同青年的心聲，這些聲音應該被聽見、被關注，也是這些聲音支持她出來參選。