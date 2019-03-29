親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美阻陸孤立台灣
韓國瑜出訪返台
2020誰來選總統
蔡總統出訪友邦
酒駕修法加重罰
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

蒲燒鯛魚惹禍？高市鼓山國小疑爆食物中毒 70師生就醫

洞中拖出屍體...冬眠熊母子躺著中槍 冷血父子興奮撃血掌

嘉市前議長之女林柏妗 登記民進黨立委初選

2019-03-29 11:19聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義市前市議長林承勳的女兒林柏妗今天到民進黨嘉義市黨部完成領表登記立委初選。記者...
嘉義市前市議長林承勳的女兒林柏妗今天到民進黨嘉義市黨部完成領表登記立委初選。記者姜宜菁／攝影
分享
民進黨立委初選登記今天最後一天，嘉義市前市議長林承勳的女兒林柏妗今天上午在青年友人陪同下，到民進黨嘉義市黨部完成領表登記，她說，她是嘉義市小英之友會理事，一路挺小英到底，而父親尊重她的決定。

29歲的林柏妗參加民進黨4年，現任嘉義市議員陳姿妏的助理、大同技術學院運動休閒管理系講師，現就讀中正大學資管系博士班3年級，前嘉義市長涂醒哲執政時成立公共事務青年委員會，她擔任召集人，現為嘉義市小英之友會理事，但其父林承勳及議員陳姿妏均是無黨籍，林柏妗今天由青年朋友陪同登記。

林承勳表示，女兒上周有與他討論參選立委一事，他認為年輕人自己的想法，身為家長支持其決定，面對民進黨嘉義市立委初選登記目前有3位資深民代前輩，林承勳並無特別下指導棋，「用她自己的方式走出自己的路」，長輩不干涉。

林柏妗說，她上周與父親討論要參選，父親尊重她的決定，登記費用75萬元是她自己的積蓄，她特別選在今天青年節到市黨部領表登記，主要是希望「這個世代的青年被看見」，在公共事務委員會中聽到、看到許多不同青年的心聲，這些聲音應該被聽見、被關注，也是這些聲音支持她出來參選。

民進黨內初選目前共有4登記，包括現任立委李俊俋、市議員王美惠、前市議員黃盈智、林柏妗。民進黨嘉義市黨部執行長林振誠說，黨中央已擬定4月3日至17日協調，協調不成則於4月22日至5月17日做各縣市全民調，每個縣市做2至3天，5月22日公布初選結果名單。

嘉義市前市議長林承勳的女兒林柏妗（中）今天上午在青年友人陪同下，到民進黨嘉義市黨...
嘉義市前市議長林承勳的女兒林柏妗（中）今天上午在青年友人陪同下，到民進黨嘉義市黨部完成領表登記立委初選。記者姜宜菁／攝影
分享

民進黨

相關新聞

民進黨立委初選登記最後一天 雲林第一選區3人競逐

2019-03-29 11:28

搭韓流風 宜立委參選人李偉華辦「土包子拚經濟晚會」

2019-03-29 00:54

跨區一戰？吳志揚將轉戰艱困選區為國民黨再拚一席

2019-03-29 00:52

台南1選區 葉宜津、顏純左登記拚立委

2019-03-28 23:01

桃園立委初選／于北辰進藍不分區？彭俊豪批綠袍選中壢？

2019-03-28 22:39

陳世凱勸進林佳龍選立委戰贏顏寬恒 林：沒規劃

2019-03-28 16:37

顏純左參選立委登記 要求南科三期設溪北

2019-03-28 14:05

轉戰桃園第二選區又被勸退 退役少將于北辰：會繼續拚

2019-03-28 14:02

影╱民進黨不分區立委蔡培慧 登記南投一選區立委初選

2019-03-28 13:17

前縣議員蔡秋敏參選雲林海線立委 盼與許忠富君子之爭

2019-03-28 12:30

6補選立委候選人 國民黨僅確認2當選人續戰明年立委

2019-03-28 11:55

「台南阿姐」葉宜津完成立委登記 另類「蔡賴配」相挺

2019-03-28 11:48

宣布參選立委黨內初選！蔡培慧：選一條最困難的路

2019-03-28 10:17

基隆立委參選人呂美玲掛看板 支持韓國瑜選總統

2019-03-28 10:16
看更多

熱門文章

韓國瑜返台 怒批：民進黨有辦法讓人民過好日子 我投你

2019-03-28 12:12

扁深夜回應韓國瑜 「祝福」韓能代表國民黨參選總統

2019-03-29 02:36

陳水扁25分鐘影片批韓國瑜 「若當選總統，大家一起死」

2019-03-28 12:26

影╱韓國瑜返台 機場外獨派與韓粉引爆衝突

2019-03-28 13:43

【重磅快評】韓國瑜返台 扁獨熱鬧合流宣示了兩件事

2019-03-28 11:44

蔡緩獨vs.賴台獨…美早已暗助選邊站

2019-03-29 08:00

立委補選後 謝龍介下週北上控告賴清德陳水扁

2019-03-28 22:30

韓國瑜鐵人行累趴記者！走2公里覓食 直播被斷訊…

2019-03-29 09:00

12億！韓國瑜最大訂單 來自大陸電商「本來生活網」

2019-03-29 07:59

就挺韓國瑜 高市議長力擋綠議員：罵我鴨霸隨便你們

2019-03-28 18:03

選總統「大的在後頭」內藏玄機 韓國瑜所指的大尾是他？

2019-03-28 12:13

遠見專訪／賴清德：原想退休睡到自然醒 立委補選逼我站出來

2019-03-28 15:03

隨扈高舉韓國瑜 王浩宇批：我們都只是公僕沒那麼偉大

2019-03-29 09:43

「我不是小紅帽」韓國瑜駁賣台：召妓可以 招商犯法？

2019-03-29 00:03

總統候選人想掌握黨機器？吳敦義：我可以請假3個月

2019-03-28 13:21

韓國瑜若當上總統 陳明通：國家危如累卵

2019-03-28 19:48

韓國瑜抨扁家父子「怎麼回事」 陳致中：沒有其他說明

2019-03-28 16:16

兩岸簽協議增3道鎖 寫「九二共識」就算政治協議

2019-03-29 00:09

【即時短評】酒駕撞死人終於可以判死刑 然後呢？

2019-03-28 11:41

跨區一戰？吳志揚將轉戰艱困選區為國民黨再拚一席

2019-03-29 00:52

NCC罰電視台百萬 韓國瑜：我每天被抹黑也未見NCC出面

2019-03-28 22:29

「潑漆妹」機場抗議韓國瑜 曾撕國旗、笑稱殉職飛官「夕鶴」

2019-03-29 10:25

蔡總統喊驕傲走向世界 林濁水酸：恐不少人傷心

2019-03-29 08:26

海軍取得潛艦全系統輸出許可 原型艦113年下水

2019-03-28 11:51

影／韓國瑜中午抵台 韓粉接機高喊選總統

2019-03-28 13:33

六都施政滿意度新北第二 侯友宜：就職百天尚無大成績

2019-03-28 16:59

王定宇：台灣自製潛艦構型採「X尾舵」3.0B版

2019-03-28 16:33

「仙氣學妹」控立委郭國文 違勞基法、搞不定老婆

2019-03-29 10:16

開罰中天100萬 羅智強轟蔡英文：去向鄭南榕下跪

2019-03-28 14:04

影／韓國瑜返抵高雄 媒體追逐上百人接機

2019-03-28 11:58

見中聯辦遭批評 韓國瑜：市長哪有權賣台

2019-03-28 15:09

【重磅快評】賴清德不羨蔡英文 只說「彼可取而代也」

2019-03-28 14:04

陳致中控韓國瑜外患罪 洪孟楷諷：陳世美判包青天外遇？

2019-03-28 12:21

韓國瑜返國發火 左抨民進黨右批扁家父子

2019-03-28 13:42

韓國瑜赴美前不必再到議會報告 時力抱怨韓出國未告知

2019-03-28 12:51

陸委會恐罰韓國瑜50萬 謝龍介：韓會多50萬票

2019-03-28 13:42

韓國瑜見中聯辦罰50萬？陸委會：不可能未審先判

2019-03-28 20:22

韓國瑜返高反擊駡他賣台者無聊 批陳水扁父子怎麼了

2019-03-28 12:29

特邀韓國瑜參與初選 吳敦義：我來約時間

2019-03-28 21:42

藍綠婉拒 柯文哲縣市交流頻破局

2019-03-29 00:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top