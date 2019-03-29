連任親民黨主席後再選總統？宋楚瑜：下午再跟大家談

2019-03-29 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



親民黨主席今天改選，但最後仍僅現任黨主席宋楚瑜一人登記參選，已篤定當選。外界再傳親民黨內勸進宋楚瑜明年第四度參選總統。宋楚瑜上午參與黨主席選舉投票前受訪僅表示，「我今天要拚黨主席，下午的時候再跟大家談這個事情」。

親民黨今天在台大醫院國際會議中心進行黨主席選舉，從上午9時30分起投票，11時投票結束即展開開票，預計下午2時30分宣布投票結果，表定宋楚瑜也將於2時40分時，以新任黨主席身分發表20分鐘談話。