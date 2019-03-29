監察院公布最新廉政專刊 蔡英文存款增近188萬

2019-03-29 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



監察院今公布最新一期《廉政專刊》，蔡英文總統申報存款數為5406萬872元，較上次申報5218萬3420元增加187萬7452元。 中央社 分享 facebook 監察院今公布最新一期《廉政專刊》，蔡英文總統申報存款數為5406萬872元，較上次申報5218萬3420元增加187萬7452元。債務部分，含短期授信貸款20萬7009元、房貸餘額787萬1294元，共807萬8303元，較前次申報893萬4710元，減少85萬6407元。

最新一期《廉政專刊》中也提到，蔡英文總統也申報著作權財產《洋蔥炒蛋到小英便當》、《英派：點亮台灣的這一哩路》兩本書著作權，但金額均載明為無法估價。至於蔡英文出租給東道有限公司的土地每月租金9萬元，蔡也投資東道有限公司110萬元。

此外，不動產部分，蔡英文總統申報持有台北市松山區延壽段一小段、寶清段一小段、大安區大安段二小段、新北市永和區四維段，共計4筆土地，另在台北市大安區及新北市永和區有建物2筆，皆交付信託，與上次申報資料並無變化。

另外，蔡總統持有家族企業正中企業公司股票總額413萬6370元，也和去年申報一致。

蔡英文總統申報資料還備註小英教育基金會財務狀況，至2018年11月1日基金會帳戶餘額從前次申報的393萬9111元驟減為188萬5865元；而去年3月3日蔡總統母親張金鳳過世，蔡也在備註欄提及，「遺產尚在辦理稅務申報及繼承手續，尚未完成。」