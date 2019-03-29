忠烈祠致祭 蔡總統祭文：新時代再造故鄉

2019-03-29 10:42 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 林澔一 ╱即時報導



總統蔡英文（中）、副總統陳建仁等首長，上午到忠烈祠出席先祖暨忠烈殉職人員致祭。記者林澔一/攝影 分享 facebook 總統蔡英文、副總統陳建仁等首長，上午到忠烈祠出席先祖暨忠烈殉職人員致祭。

【中央社／台北29日電】

總統蔡英文今天主持「中華民國108年向先祖暨忠烈殉職人員致祭」，率五院院長向各民族先祖及國民革命烈士的靈位獻花。蔡總統祭文中提到「血脈傳承久遠，新時代、再造故鄉」。

這場春祭是蔡總統返國後首場公開行程，對於前行政院長賴清德也啟動公開行程，總統府發言人張惇涵接受媒體訪問時表示，蔡總統出國是拚外交，回國後專心國政行程，以國政為優先，不會也不能被其他事情所干擾。

「中華民國108年向先祖暨忠烈殉職人員致祭」今天上午10時在台北市圓山國民革命忠烈祠隆重舉行，蔡總統親臨主祭，副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、立法院長蘇嘉全、司法院長許宗力、考試院長伍錦霖、監察院長張博雅陪祭。

蔡總統在總統府秘書長陳菊陪同下，在樂聲中抵達忠烈祠。典禮開始，鐘鼓齊鳴，主祭、陪祭、與祭人員就位，奏國歌，隨後總統向各民族先祖及國民革命烈士靈位獻花；在恭讀祭文後，總統率同陪祭及與祭人員行三鞠躬禮，典禮莊嚴隆重。

蔡總統的祭文中提到「戮力耕耘鼎革，經綸展、憲政維綱。台灣好，山川靈秀，毓國士無雙。」此外還有「血脈傳承久遠，新時代、再造故鄉。懷恩義，生生永續，樂土壽無疆。」