隨扈高舉韓國瑜 王浩宇批：我們都只是公僕沒那麼偉大

2019-03-29 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜昨天結束7天的港澳深廈經貿交流之旅， 現場約有500多名韓粉在機場守候接機，韓國瑜一出機場時，民眾高喊「選總統救台灣」，韓走出機場後，看到熱情民眾，韓國瑜身旁兩名隨扈，將韓國瑜舉起來。桃園市議員王浩宇在臉書批，「我們都只是公僕，沒有那麼偉大」。曾擔任隨扈員警說，將市長舉起，等於讓市長暴露在被攻擊的範圍，「就算機率只有百分之一不到，若只要發生，整個警衛工作就算失敗了」。

韓國瑜昨天返抵機場時，警方事先掌握有獨派團體要到場抗議，警方現場出動300多名警力部署，機場入境大廳出入口也暫時管制。場內聚集5百多名支持者，場外則是爆發獨派團體與韓粉肢體衝突，警方獲報到場將兩方人馬架開，衝突才平息。

當韓國瑜現身時，兩名隨扈洪姓警務員、郭姓警員，將韓國瑜抱起來。郭姓警員從韓國瑜競選高雄市長時期就擔任隨扈，是最資深的韓隨扈，洪姓警務員去年底替補，是市長隨扈安全和安全警衞中職務最高。

曾擔任隨扈的員警說，將市長舉起，等於讓市長暴露在被攻擊範圍中。機場是公共場所，若有心人士要混入人群，也是防不勝防，萬一此時一個水球、或拖鞋出現，「就算機率只有百分之一不到，若只要發生，整個警衛工作就算失敗了」。

曾擔任隨扈的員警也提到，若是長官有授意，但也要適時提醒安全考量，這也是兩難。也有員警說，當隨扈請不要忘了份際，「隨扈工作是保護首長安全」，應保持彈性跟機動性。