挺「學姐」統獨假議題說 孫大千：動員選民的廉價工具

2019-03-29 08:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



「學姐」黃瀞瑩因為近日直指「統獨就是一個假議題」，在網路上掀起論戰。 本報資料照片 分享 facebook

台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩，因在政論節目表示「統獨就是一個假議題」，在網路上掀起論戰。前立委孫大千今在臉書貼文聲援，認為統獨議題根本就是「極度無聊的假議題」，如果對這樣的主張還有意見的人，顯然和年輕世代之間存在嚴重的脫節。

孫大千說，傳統藍綠政治人物用統獨議題號召選票這麼多年，可是台灣有因為藍軍執政就和中國大陸走向統一嗎？或者，因為綠軍執政就立刻著手宣布獨立嗎？不管是做不到，或者是不敢做，傳統政治人物操弄統獨議題的作法，早就被年輕世代的選民給看破手腳。

孫大千認為，台灣的命運，是牢牢的掌握在全體台灣人民的手中。所以，也許每一位台灣人民對於台灣未來的終極走向有不同的期待，但是在現階段，維持現狀絕對是最大公約數。選舉的結果，也許會造成路線的偏統，或是偏獨。但是絕對仍然是在維持現狀的範圍內進行。

孫大千表示，台灣沒有在國民黨執政數十年之後，和中國大陸進行統一，也沒有在民進黨執政將近12年之後，宣布走向獨立。現在來鬼扯，每一次的選擇會造就出不同的結果，這種邏輯怎麼會有說服力呢？那麼，「不會因為今天投票，而決定接下來台灣會馬上獨立還是被統一」，這句話又說錯了什麼呢？

孫大千提醒，傳統的政治人物依舊不願意走出舒適圈，持續的想利用統獨議題做為動員選民的「廉價工具」，或者做為執政不力的「遮羞布」，甚至還要執迷不悟的「把統獨當成生活」，最後的結果，肯定會成為年輕世代眼中「最荒謬的人生」。