扁深夜回應韓國瑜 「祝福」韓能代表國民黨參選總統

2019-03-29 02:36 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



前總統陳水扁日前在臉書批判高雄市長韓國瑜訪港、澳、深圳和廈門，陳水扁的兒子、高雄市議員陳致中則到高雄高分檢控告韓國瑜涉違外患罪韓國瑜28日返高雄之後批扁家父子身在高雄卻未給為高雄打拚的高雄市政府祝福。陳水扁29日零時即在臉書「新勇哥物語─阿扁踹共」中「祝福」韓國瑜能代表國民黨參選2020總統，還強調總統、市長都不是「金身」，不是不可摸觸，要接受各界批評。

陳致中則在臉書貼文「個人受辱事小，國家主權為大，堅定不移其志，強力監督捍衛」。

陳水扁說，做一個市長，不是安「金身」的，總統也一樣，所作所為要接受各界監督批評，不是聽到不同意見就聽不下去； 陳致中提告，他在25分鐘內說到對韓去中國大陸有不同的意見，韓就說扁足足罵他25分鐘、扁家父子沒有給祝福，這就不對了，他那裡沒有祝福？

扁表示，韓去星馬拚經濟賣水果，他就有給許多正面的祝福，韓沒有感謝，這次去中國大陸，他只是看不下去韓的所為，表達不一樣的意見，就被說沒有祝福。

扁即給韓「祝福」，祝韓能代表國民黨參選2020總統，並說市長好好做，接下來要選總統會更忙；一年內選市長還沒有做穩，又要選總統，難怪行政院前院長賴清德要說韓是百年來難得一見的政治奇才，有夠行的，所以，他沒有給韓祝福也說不過去。

陳水扁嗆韓對這次去中國大陸的事，不要太有自信，不要以為在做什麼沒有人知道，不要以為在那邊說什麼，大家都沒有聽見，以為門關起來就可以保密，就永遠不會被別人知道，但鴨蛋再密都有縫，韓去中國大陸做什麼，他當過總統，會不知道嗎？用膝蓋想也知道韓在耍什麼花招，所以，韓不要「賤笑轉生氣（惱羞成怒的意思），對他的一些批評就受不了，就說他在罵，說他罵25分鐘， 但韓根本沒有看他完整的談話。