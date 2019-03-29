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跨區一戰？吳志揚將轉戰艱困選區為國民黨再拚一席

2019-03-29 00:52聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨爭取2020重返執政，立院過半也是目標，屬傳統藍營優勢選區的桃園市6區立委更成搶攻重點。在市黨部主委楊敏盛操盤下，黨中央近日勸說爭取第3選區（中壢）立委提名的立委吳志揚轉戰第2選區（楊梅觀音），預計今天下午宣布整合結果。

據了解，為解決桃園立委第3選區吳志揚與市議員魯明哲兩強相爭，立委第2選區卻面臨苦無戰將窘境，周三黨中央已出手協調，吳志揚也已首肯。吳志揚昨天受訪時則說，還在最後思考，要怎麼跟原本經營許久的中壢鄉親說明轉折原因。

吳志揚表示，黨對立委提名當然希望原選區就有合適的人，但桃園市立委第2選區跨楊梅、大園、新屋、觀音等4個行政區，在該區曾當過鄉鎮市長、議員的人，經營範圍都無法含跨整個立委選區，他當過桃園縣長，才被市黨部認為是可跨區一戰人選。

吳志揚坦言，畢竟是80幾歲老主委楊敏盛這樣苦口婆心規劃，當然要去，透露周三中午見黨中央提名協調小組召集人、黨秘書長曾永權，曾也說楊敏盛規劃方向還不錯；當天常會結束後，再與黨主席吳敦義面談，吳敦義也鼓勵吳志揚就照楊敏盛安排。

黨務人士表示，立委提名啟動初選後，不會以徵召方式直接提名吳志揚，但桃園市立委第2選區屬藍營艱困選區，初選時只要僅吳志揚登記，就會逕行提名，結果一樣。吳志揚轉戰第2選區後，原第3選區將僅剩魯明哲登記初選，也可望獲黨直接提名。

經整合，國民黨在桃園市的立委提名布局，第1選區（龜山蘆竹）將有前立委陳根德回鍋再戰，第4選區（桃園）有市議員萬美玲與詹江村有意角逐，初選中的第5選區則有市議員黃敬平、舒翠玲挑戰現任立委呂玉玲。

桃園市立委第6選區（八德大溪），則有前市議員楊朝偉、國民黨中常委侯佳齡表態，挑戰由原第3選區轉戰的現任立委陳學聖。

原有意投入第1選區立委初選，因故也被協調至第2選區的黃國園黨部主委于北辰，得知楊敏盛也規劃吳志揚轉戰2選區後，強烈反彈，在個人臉書痛斥，「什麼團結和諧～滾一邊去吧！」嗆桃園市黨部「當我是吃素的嗎？」衝突仍待市黨部化解。

吳志揚將轉戰選桃園第二選區。圖／聯合報系資料照片
吳志揚將轉戰選桃園第二選區。圖／聯合報系資料照片
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吳志揚國民黨吳敦義

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