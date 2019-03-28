親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
韓國瑜出訪返台
2020誰來選總統
酒駕修法加重罰
蔡總統出訪友邦
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

陳佩琪告三立不再上訴 她嘆原來打官司不像騎一日雙塔

兩岸政治協議設高門檻 國民黨：蔡政府又要拚選舉？

2019-03-28 23:10聯合報 記者王寓中╱即時報導

針對蔡政府對兩岸政治協議設下高門檻，國民黨副發言人洪于茜表示，兩岸政治協議理應由二千三百萬人民共同決定，國民黨不反對合理的監督機制，包括加高門檻、訴諸直接民意，但國民黨也質疑，「蔡英文政府是否又要在二○二○大選前拚政治？」

國民黨質疑，民進黨過去曾經承諾，會在最短的時間訂定有實質監督效果的兩岸協議監督條例，這項承諾如今何在，當初的承諾遲遲未兌現，民進黨還要繼續拚選舉嗎？此外，國民黨也認為，除了兩岸所簽署政治、經貿等相關協議外，與其他國家簽屬協議時，也應有監督機制，以及合理的監督門檻設定。

國民黨民進黨

相關新聞

立委補選後 謝龍介下週北上控告賴清德陳水扁

2019-03-28 22:30

NCC罰電視台百萬 韓國瑜：我每天被抹黑也未見NCC出面

2019-03-28 22:29

蔡正元：除了不要、不要、不要 民進黨到底要什麼？

2019-03-28 21:57

出席僑商餐會 吳王牽手共飲

2019-03-28 19:55

立委補選民眾冷漠 賴清德體會「民進黨剩一口氣」

2019-03-28 19:21

國家經濟要發展電力很重要 馬英九與大學生談台灣3挑戰

2019-03-28 18:14

內政部修都更建築容積獎勵辦法 獎勵更明確化

2019-03-28 17:58

盧秀燕批降載不公 台電：中火降載居冠可查即時資訊

2019-03-28 17:39

公道伯小編發「陷阱卡」 酸特邀制度讓玩家困惑憤怒

2019-03-28 17:34

影／學姐「統獨假議題」被轟 柯文哲不捨：年輕人難論述清楚

2019-03-28 16:18

連署以核養綠公投竟被剔除 桃市議員質疑有「潛規則」

2019-03-28 15:25

見中聯辦遭批評 韓國瑜：市長哪有權賣台

2019-03-28 15:09

政院拍板 農地工廠管理以2016年5月20日分界

2019-03-28 14:53

違章工廠就地合法 環團批政院太荒謬

2019-03-28 14:34

開罰中天100萬 羅智強轟蔡英文：去向鄭南榕下跪

2019-03-28 14:04

【重磅快評】賴清德不羨蔡英文 只說「彼可取而代也」

2019-03-28 14:04

影／韓國瑜中午抵台 韓粉接機高喊選總統

2019-03-28 13:33

「學姊」黃瀞瑩稱統獨是假議題 林飛帆給予這樣的祝福

2019-03-28 13:11

韓國瑜赴美前不必再到議會報告 時力抱怨韓出國未告知

2019-03-28 12:51

韓國瑜返高反擊駡他賣台者無聊 批陳水扁父子怎麼了

2019-03-28 12:29

國會把關加公投 兩岸政治協議談判加「3道鎖」

2019-03-28 12:22

陳致中控韓國瑜外患罪 洪孟楷諷：陳世美判包青天外遇？

2019-03-28 12:21

布拉格市長超友台 柯文哲：因為他台灣醫生朋友多

2019-03-28 12:07

前雲林麥寮鄉長許忠富 登記參選民進黨海線立委初選

2019-03-28 12:07

美國務卿發言力挺台灣 外交部表示感謝

2019-03-28 11:56

柯志恩：民進黨只准英德巨龍紅光 不許國瑜鳳凰展翅

2019-03-28 11:50

【重磅快評】韓國瑜返台 扁獨熱鬧合流宣示了兩件事

2019-03-28 11:44

綠批「收割燕」 滿意度墊底 中市府：民調高低都會參考

2019-03-28 11:30

潛艦國造機密會議 江啟臣：海軍有信心就務必完成

2019-03-28 11:05

政院拍版農地工廠全面納管 取得特登可申請合法使用

2019-03-28 11:04

統獨爭議「學姐」慘遭砲轟 柯文哲緩頰：她還年輕

2019-03-28 10:58

為什麼台灣社會需要團結面對中共因素？

2019-03-28 10:49

總統支持度比施政滿意度高 柯文哲笑回：距離美感效應

2019-03-28 10:41

大巨蛋爭議林洲民轟被蒙蔽 柯文哲：請遠雄回答質疑

2019-03-28 10:33

學姐「統獨假議題」引戰 柯文哲緩頰：應該叫學妹

2019-03-28 10:28

環團批：農地工廠臨登變特登 沒落日可無限期營運

2019-03-28 10:11

台日漁業委員會無共識 雙方4月中前提最終方案

2019-03-28 10:10

不只韓國瑜…「冠名」條款一拖拉庫 這些人到底惹了誰

2019-03-28 08:00

過境夏威夷 蔡總統：國家挑戰主要來自對岸

2019-03-28 07:35
看更多

熱門文章

韓國瑜返台 怒批：民進黨有辦法讓人民過好日子 我投你

2019-03-28 12:12

陳水扁25分鐘影片批韓國瑜 「若當選總統，大家一起死」

2019-03-28 12:26

孫大千：感謝民進黨政治人物來當韓國瑜的「啦啦隊」

2019-03-28 08:34

影╱韓國瑜返台 機場外獨派與韓粉引爆衝突

2019-03-28 13:43

【重磅快評】韓國瑜返台 扁獨熱鬧合流宣示了兩件事

2019-03-28 11:44

政院拍板！酒駕致死或重傷結果 最高可判處死刑

2019-03-28 11:07

不只韓國瑜…「冠名」條款一拖拉庫 這些人到底惹了誰

2019-03-28 08:00

韓柯「與神同行」衝大選！ 誰的神比較神？10個月揭曉

2019-03-28 09:00

吹響攻擊號角！賴劍指蔡 曾背書台獨、赦扁2主張

2019-03-28 00:30

選總統「大的在後頭」內藏玄機 韓國瑜所指的大尾是他？

2019-03-28 12:13

遠見專訪／賴清德：原想退休睡到自然醒 立委補選逼我站出來

2019-03-28 15:03

有人揚言「小港炸瑜」韓國瑜中午返台警方嚴陣以待

2019-03-28 10:06

就挺韓國瑜 高市議長力擋綠議員：罵我鴨霸隨便你們

2019-03-28 18:03

總統候選人想掌握黨機器？吳敦義：我可以請假3個月

2019-03-28 13:21

影／韓國瑜中午抵台！韓粉機場掛紅布條、舉牌高喊「選總統」

2019-03-28 11:00

【即時短評】酒駕撞死人終於可以判死刑 然後呢？

2019-03-28 11:41

韓國瑜抨扁家父子「怎麼回事」 陳致中：沒有其他說明

2019-03-28 16:16

影／韓國瑜中午抵台 韓粉接機高喊選總統

2019-03-28 13:33

蔡英文華府智庫視訊 提醒台政治人物避免陷入中國陷阱

2019-03-28 07:01

韓國瑜拜會中聯辦 國安局先說不違法 後又改口…

2019-03-28 00:12

海軍取得潛艦全系統輸出許可 原型艦113年下水

2019-03-28 11:51

廈門搭機返台 韓國瑜：這七天是愉快的賣菜郎　

2019-03-28 10:27

新聞眼／英德陣營互叫陣 戰到底恐難避免

2019-03-28 00:02

六都施政滿意度新北第二 侯友宜：就職百天尚無大成績

2019-03-28 16:59

韓國瑜若當上總統 陳明通：國家危如累卵

2019-03-28 19:48

影／韓國瑜返抵高雄 媒體追逐上百人接機

2019-03-28 11:58

開罰中天100萬 羅智強轟蔡英文：去向鄭南榕下跪

2019-03-28 14:04

擔心蔡英文沒輸的本錢？林濁水：重要的是有無贏的本錢

2019-03-28 08:33

見中聯辦遭批評 韓國瑜：市長哪有權賣台

2019-03-28 15:09

陳致中控韓國瑜外患罪 洪孟楷諷：陳世美判包青天外遇？

2019-03-28 12:21

韓國瑜返國發火 左抨民進黨右批扁家父子

2019-03-28 13:42

王定宇：台灣自製潛艦構型採「X尾舵」3.0B版

2019-03-28 16:33

韓國瑜返高反擊駡他賣台者無聊 批陳水扁父子怎麼了

2019-03-28 12:29

韓國瑜赴美前不必再到議會報告 時力抱怨韓出國未告知

2019-03-28 12:51

統獨爭議「學姐」慘遭砲轟 柯文哲緩頰：她還年輕

2019-03-28 10:58

陸委會恐罰韓國瑜50萬 謝龍介：韓會多50萬票

2019-03-28 13:42

入境廳滿是韓粉！韓國瑜中午返高 機場和警方高度警戒

2019-03-28 11:02

超強！韓國瑜結束7天拼經濟之旅 共簽下53億訂單

2019-03-28 11:44

8000廈門遊客 將分批來高雄旅遊

2019-03-28 00:25

韓國瑜未返國門 高雄市議會民進黨議員磨刀霍霍

2019-03-28 12:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top