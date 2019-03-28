蔡正元：除了不要、不要、不要 民進黨到底要什麼？

2019-03-28 21:57 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



國民黨政策會前執行長蔡正元在臉書貼文諷說，蔡英文、賴清德都是「不要族」，民進黨是「不要黨」。圖╱取自蔡正元臉書 分享 facebook

國民黨政策會前執行長蔡正元今晚在臉書貼文表示，蔡英文總統也好，行政院前院長賴清德也罷，都是「不要族」，民進黨是「不要黨」。

蔡正元說，不要宣布台灣獨立，不要制訂台獨新憲法，不要台獨公投，不要九二共識，不要ㄧ國兩制，不要台灣方案，不要中國統一，不要和平協議，不要自經貿區，不要拜訪香港中聯辦，不要陸資來台投資，不要大陸來買水果，總之就是：不要、不要 、不要。

蔡正元質疑，但他們到底要什麼？要權利？要好處？要發財？怎麼要什麼都說不出來，也說不清楚！