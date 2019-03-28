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雙子星朝「1股都不能有陸資」規畫？ 北市：待中央說明

2019-03-28 21:27聯合報 記者翁浩然╱即時報導

台北雙子星聯合開發案最優申請人南海團隊申請專案公司被認為有陸資國安疑慮，仍卡在經濟部投審會；民進黨立委蘇治芬日前還向媒體透露，雙子星案含電影院等陸資「1股都不能」涉入的規劃，文化部需出具無中資證明書，因此並非陸資低於30%就可放行；對此，北市捷運局則指出，專案公司送審中，是否有違反相關規範，仍待中央單位、投審會認定說明。

雙子星最優申請人南海團隊雖通過北市府資格審查認定非陸資，但外界至今仍質疑有陸資、國安疑慮，也讓專案公司審查結果遲遲未出爐。如今蘇治芬則質疑，雙子星案含電影院等陸資「1股都不能」涉入的規劃，投資電影院需有文化部出具「無陸資證明」。

日前立法院經濟委員會也要求經濟部投審會審議前需先專案報告，經濟部則回應將尊重立院，要等投審會獲得12部會回覆後才安排報告時間，但現有陸委會、文化部、外交部及金管會四個單位尚未回文。

負責雙子星招標的北市捷運局表示，南海團隊申請專案公司中，若投審會針對申請案有任何疑慮、要求都會書面正式通知南海團隊，但目前有關電影院事業禁陸資相關疑慮則尚未聽南海說有接獲通知，是否有疑慮也待投審會及文化部解釋說明相關規範。

捷運局也指出，雙子星聯開案主要是興建兩棟商業大樓，興建後開發申請人與地主各自分回房產，最大產權所有人將是政府公部門，約占7成，後續再採統一經營方式委外管理營運，未來是否有電影院進駐、電影院由地主自營或管理公司招商等方式進駐都還是未知數，且委外管理合約也可設定營運規範。

台北雙子星（C1、D1）開發案基地位於台北車站旁、機場捷運兩棟建築上。圖／報系資...
台北雙子星（C1、D1）開發案基地位於台北車站旁、機場捷運兩棟建築上。圖／報系資料照
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