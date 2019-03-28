立委補選民眾冷漠 賴清德體會「民進黨剩一口氣」

2019-03-28 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



行政院前院長賴清德登記民進黨總統初選，將與蔡英文總統一較高下。他接受「遠見雜誌」專訪，透露他這些日子的心路歷程，他曾在台南立委補選時說出「民進黨只剩一口氣」，他表示，他剛去助選時，市民很冷漠，但以前他選立委或市長時很受歡迎，他因此體會到民進黨的處境「剩最後一口氣」。

日前台南立委補選由民進黨提名的郭國文險勝國民黨提名的謝龍介，賴清德說，22個縣市裡，蔡英文總統在2016年得票率最高的城市就是台南市，高達67.5％；2008年民進黨處境最艱辛的時候，區域立委民進黨才當選13席，其中5席就在台南市，台南市立委也不過5席，等於全壘打。

賴清德說，但他剛去助選時，市民很冷漠。他伸手跟民眾握手，是大家看他當過市長，不好意思不把手伸出來，「以前我選立委或市長，我是很受歡迎的，才多久時間，情況就變成這樣。我才跟社會報告，民進黨就是剩最後一口氣，呼籲黨內一定要重視這次初選，如果不把力量集中，一定會輸！」

賴清德表示，他因此站上第一線，連續19天，每天5點半起床，第一個行程從7點開始，站在十字路口、菜市場、廟宇，或是掃街拜票，不管下雨天還是大太陽，他都出去。他也透露，基層真的極度焦慮，「如果你從電視上看到，那些主動走過來握手，在我耳邊講話的，或把車子停下來，跑下來跟我拍照與講話的，通通都是希望我要承擔，有些還當場大聲喊出來。」

賴清德也說，上次黃偉哲（現任台南市長）選立委，在這個選區得到百分之七十幾的選票，他選市長在麻豆得到百分之八十幾的選票，所以這次只能算險勝過關，「高雄市長韓國瑜說他沒有輸，我同意，他真的沒有輸，他才來台南三次。」

賴清德表示，韓國瑜實力真的很強，韓到台灣任何地方都是民眾簇擁，「在武俠小說上，他只輸我半招，如果主客易位，勝敗不得而知。這次他是輔選，我也是輔選，我期待 2020年的總統大選，大家來場君子之爭，誰贏誰帶領台灣。」