親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
韓國瑜訪陸港澳
2020誰來選總統
酒駕修法加重罰
蔡總統出訪友邦
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

立委補選民眾冷漠 賴清德體會「民進黨剩一口氣」

2019-03-28 19:21聯合報 記者丘采薇╱即時報導

行政院前院長賴清德登記民進黨總統初選，將與蔡英文總統一較高下。他接受「遠見雜誌」專訪，透露他這些日子的心路歷程，他曾在台南立委補選時說出「民進黨只剩一口氣」，他表示，他剛去助選時，市民很冷漠，但以前他選立委或市長時很受歡迎，他因此體會到民進黨的處境「剩最後一口氣」。

日前台南立委補選由民進黨提名的郭國文險勝國民黨提名的謝龍介，賴清德說，22個縣市裡，蔡英文總統在2016年得票率最高的城市就是台南市，高達67.5％；2008年民進黨處境最艱辛的時候，區域立委民進黨才當選13席，其中5席就在台南市，台南市立委也不過5席，等於全壘打。

賴清德說，但他剛去助選時，市民很冷漠。他伸手跟民眾握手，是大家看他當過市長，不好意思不把手伸出來，「以前我選立委或市長，我是很受歡迎的，才多久時間，情況就變成這樣。我才跟社會報告，民進黨就是剩最後一口氣，呼籲黨內一定要重視這次初選，如果不把力量集中，一定會輸！」

賴清德表示，他因此站上第一線，連續19天，每天5點半起床，第一個行程從7點開始，站在十字路口、菜市場、廟宇，或是掃街拜票，不管下雨天還是大太陽，他都出去。他也透露，基層真的極度焦慮，「如果你從電視上看到，那些主動走過來握手，在我耳邊講話的，或把車子停下來，跑下來跟我拍照與講話的，通通都是希望我要承擔，有些還當場大聲喊出來。」

賴清德也說，上次黃偉哲（現任台南市長）選立委，在這個選區得到百分之七十幾的選票，他選市長在麻豆得到百分之八十幾的選票，所以這次只能算險勝過關，「高雄市長韓國瑜說他沒有輸，我同意，他真的沒有輸，他才來台南三次。」

賴清德表示，韓國瑜實力真的很強，韓到台灣任何地方都是民眾簇擁，「在武俠小說上，他只輸我半招，如果主客易位，勝敗不得而知。這次他是輔選，我也是輔選，我期待 2020年的總統大選，大家來場君子之爭，誰贏誰帶領台灣。」

民進黨賴清德韓國瑜

相關新聞

國家經濟要發展電力很重要 馬英九與大學生談台灣3挑戰

2019-03-28 18:14

出席僑商餐會 吳王牽手共飲

2019-03-28 19:55

內政部修都更建築容積獎勵辦法 獎勵更明確化

2019-03-28 17:58

朱立倫自爆愛龍貓「雍容大度」 加碼放送女兒最愛

2019-03-28 17:43

盧秀燕批降載不公 台電：中火降載居冠可查即時資訊

2019-03-28 17:39

公道伯小編發「陷阱卡」 酸特邀制度讓玩家困惑憤怒

2019-03-28 17:34

影／學姐「統獨假議題」被轟 柯文哲不捨：年輕人難論述清楚

2019-03-28 16:18

連署以核養綠公投竟被剔除 桃市議員質疑有「潛規則」

2019-03-28 15:25

見中聯辦遭批評 韓國瑜：市長哪有權賣台

2019-03-28 15:09

政院拍板 農地工廠管理以2016年5月20日分界

2019-03-28 14:53

違章工廠就地合法 環團批政院太荒謬

2019-03-28 14:34

開罰中天100萬 羅智強轟蔡英文：去向鄭南榕下跪

2019-03-28 14:04

【重磅快評】賴清德不羨蔡英文 只說「彼可取而代也」

2019-03-28 14:04

影／韓國瑜中午抵台 韓粉接機高喊選總統

2019-03-28 13:33

「學姊」黃瀞瑩稱統獨是假議題 林飛帆給予這樣的祝福

2019-03-28 13:11

韓國瑜赴美前不必再到議會報告 時力抱怨韓出國未告知

2019-03-28 12:51

韓國瑜返高反擊駡他賣台者無聊 批陳水扁父子怎麼了

2019-03-28 12:29

國會把關加公投 兩岸政治協議談判加「3道鎖」

2019-03-28 12:22

陳致中控韓國瑜外患罪 洪孟楷諷：陳世美判包青天外遇？

2019-03-28 12:21

布拉格市長超友台 柯文哲：因為他台灣醫生朋友多

2019-03-28 12:07

前雲林麥寮鄉長許忠富 登記參選民進黨海線立委初選

2019-03-28 12:07

美國務卿發言力挺台灣 外交部表示感謝

2019-03-28 11:56

柯志恩：民進黨只准英德巨龍紅光 不許國瑜鳳凰展翅

2019-03-28 11:50

【重磅快評】韓國瑜返台 扁獨熱鬧合流宣示了兩件事

2019-03-28 11:44

綠批「收割燕」 滿意度墊底 中市府：民調高低都會參考

2019-03-28 11:30

潛艦國造機密會議 江啟臣：海軍有信心就務必完成

2019-03-28 11:05

政院拍版農地工廠全面納管 取得特登可申請合法使用

2019-03-28 11:04

統獨爭議「學姐」慘遭砲轟 柯文哲緩頰：她還年輕

2019-03-28 10:58

為什麼台灣社會需要團結面對中共因素？

2019-03-28 10:49

總統支持度比施政滿意度高 柯文哲笑回：距離美感效應

2019-03-28 10:41

大巨蛋爭議林洲民轟被蒙蔽 柯文哲：請遠雄回答質疑

2019-03-28 10:33

學姐「統獨假議題」引戰 柯文哲緩頰：應該叫學妹

2019-03-28 10:28

環團批：農地工廠臨登變特登 沒落日可無限期營運

2019-03-28 10:11

台日漁業委員會無共識 雙方4月中前提最終方案

2019-03-28 10:10

不只韓國瑜…「冠名」條款一拖拉庫 這些人到底惹了誰

2019-03-28 08:00

過境夏威夷 蔡總統：國家挑戰主要來自對岸

2019-03-28 07:35

選舉年湊一腳？日媒將刊「李登輝秘錄」連載

2019-03-27 21:30

日議員聯盟：禁5縣食品恐成台灣加入CPTPP障礙

2019-03-27 20:54

律師批黃瀞瑩「荒謬」指統獨不只是政治也是生活

2019-03-27 20:22
看更多

熱門文章

韓國瑜返台 怒批：民進黨有辦法讓人民過好日子 我投你

2019-03-28 12:12

韓國瑜結束經貿交流 藍綠都醞釀接機

2019-03-27 22:48

孫大千：感謝民進黨政治人物來當韓國瑜的「啦啦隊」

2019-03-28 08:34

陳水扁25分鐘影片批韓國瑜 「若當選總統，大家一起死」

2019-03-28 12:26

影╱韓國瑜返台 機場外獨派與韓粉引爆衝突

2019-03-28 13:43

【重磅快評】韓國瑜返台 扁獨熱鬧合流宣示了兩件事

2019-03-28 11:44

不只韓國瑜…「冠名」條款一拖拉庫 這些人到底惹了誰

2019-03-28 08:00

政院拍板！酒駕致死或重傷結果 最高可判處死刑

2019-03-28 11:07

韓柯「與神同行」衝大選！ 誰的神比較神？10個月揭曉

2019-03-28 09:00

吹響攻擊號角！賴劍指蔡 曾背書台獨、赦扁2主張

2019-03-28 00:30

選總統「大的在後頭」內藏玄機 韓國瑜所指的大尾是他？

2019-03-28 12:13

有人揚言「小港炸瑜」韓國瑜中午返台警方嚴陣以待

2019-03-28 10:06

遠見專訪／賴清德：原想退休睡到自然醒 立委補選逼我站出來

2019-03-28 15:03

律師批黃瀞瑩「荒謬」指統獨不只是政治也是生活

2019-03-27 20:22

總統候選人想掌握黨機器？吳敦義：我可以請假3個月

2019-03-28 13:21

影／韓國瑜中午抵台！韓粉機場掛紅布條、舉牌高喊「選總統」

2019-03-28 11:00

【即時短評】酒駕撞死人終於可以判死刑 然後呢？

2019-03-28 11:41

影／韓國瑜中午抵台 韓粉接機高喊選總統

2019-03-28 13:33

蔡英文華府智庫視訊 提醒台政治人物避免陷入中國陷阱

2019-03-28 07:01

韓國瑜拜會中聯辦 國安局先說不違法 後又改口…

2019-03-28 00:12

海軍取得潛艦全系統輸出許可 原型艦113年下水

2019-03-28 11:51

廈門搭機返台 韓國瑜：這七天是愉快的賣菜郎　

2019-03-28 10:27

新聞眼／英德陣營互叫陣 戰到底恐難避免

2019-03-28 00:02

韓國瑜抨扁家父子「怎麼回事」 陳致中：沒有其他說明

2019-03-28 16:16

影／韓國瑜返抵高雄 媒體追逐上百人接機

2019-03-28 11:58

擔心蔡英文沒輸的本錢？林濁水：重要的是有無贏的本錢

2019-03-28 08:33

就挺韓國瑜 高市議長力擋綠議員：罵我鴨霸隨便你們

2019-03-28 18:03

陳致中控韓國瑜外患罪 洪孟楷諷：陳世美判包青天外遇？

2019-03-28 12:21

開罰中天100萬 羅智強轟蔡英文：去向鄭南榕下跪

2019-03-28 14:04

日議員聯盟：禁5縣食品恐成台灣加入CPTPP障礙

2019-03-27 20:54

見中聯辦遭批評 韓國瑜：市長哪有權賣台

2019-03-28 15:09

韓國瑜返國發火 左抨民進黨右批扁家父子

2019-03-28 13:42

韓國瑜返高反擊駡他賣台者無聊 批陳水扁父子怎麼了

2019-03-28 12:29

韓國瑜赴美前不必再到議會報告 時力抱怨韓出國未告知

2019-03-28 12:51

統獨爭議「學姐」慘遭砲轟 柯文哲緩頰：她還年輕

2019-03-28 10:58

六都施政滿意度新北第二 侯友宜：就職百天尚無大成績

2019-03-28 16:59

選舉年湊一腳？日媒將刊「李登輝秘錄」連載

2019-03-27 21:30

入境廳滿是韓粉！韓國瑜中午返高 機場和警方高度警戒

2019-03-28 11:02

8000廈門遊客 將分批來高雄旅遊

2019-03-28 00:25

超強！韓國瑜結束7天拼經濟之旅 共簽下53億訂單

2019-03-28 11:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top