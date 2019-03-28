國家經濟要發展電力很重要 馬英九與大學生談台灣3挑戰

2019-03-28 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



南華大學「企業經營與人文講座」，今天邀請前總統馬英九蒞校演講，與大學生暢談「台灣的三大挑戰」，從經濟、兩岸、民主三面向談起，讓大學生了解台灣過去、現在以及未來發展，對於學生關心的核廢料處理，馬英九認為廢料可回收再利用，作低階及高階核燃料，現場座無虛席，學生發問踴躍、場面熱絡。

南華大學校長林聰明表示，此次非常難得邀請馬前總統蒞校演講，馬前總統在任八年，在國家的經濟發展、兩岸及國際關係以及民主等方面，都有極亮眼政績，給予人民安定生活，相信師生將能在演講中學習到國家元首的典範。

馬英九演講時指出，目前台灣最大的三大挑戰就是「經濟、兩岸、民主」，在經濟面向，談到核能發電及再生能源，他認為國家經濟發展，電力相當重要，雖然他極力推動再生能源，但是也無法取代24小時運轉發電的核能。

他說，連遭受核災影響的日本已陸續恢復核電廠運作，全世界也越來越多國家建興建核電廠，可見反核時代已過，但落實全民節能減碳更是當務之急。他2001年連任政見中，主張「不限電、維持合理電價、達成國際社會減碳承諾」，期許當局及未來執政者亦能秉持此一理念。

馬英九表示，兩岸關係方面在他八年任內，秉持「不統、不武、不獨」理念、維持兩岸關係，並與大陸以「九二共識」作為雙方共同政治基礎，亦簽訂「經濟合作架構協議(ECFA)」等多項促進兩岸和平及經濟發展之協議；在外交上，更與日本簽訂台日漁業議，解決雙方40年來爭議，使高價時漁獲量大增。

他還說，任內免簽國高達164國。馬前總統特別強調兩岸及國際關係要用和平方式解決，「戰爭無贏家、和平無輸家」，也期許當局政府蔡總統「反求諸己做實事‧回歸92開新局」，兩岸的和諧才能促進經濟發展。他也希望台灣不要走向不自由民主，不論黨產處理或轉型正義，都不可偏離「法治」，面對歷史要就事論事，只有和平才有繁榮的社會。