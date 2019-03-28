內政部修都更建築容積獎勵辦法 獎勵更明確化

2019-03-28 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



為配合都市更新條例在今年1月30日公告修正，內政部今預告修正「都市更新建築容積獎勵辦法」草案。內政部營建署表示，這次都更容積獎勵辦法的修正，最重要的是將容積獎勵的項目及計算方式予以明確規定，以降低實務上需透過都市更新事業計畫審議，才能確定獎勵額度之不確定性，將有助於都市更新事業計畫之事前整合，提高民眾對都市更新之信任感。

營建署指出，都更容積獎勵辦法中部分獎勵項目原有的計算公式，許多都涉及更新費用之計算，需透過不動產估價程序才能確定，此外也有部分獎勵項目之要件及額度不明確，需透過審議時才能確定，均導致都市更新事業無法於事前整合時即確定獎勵額度，影響民眾參與意願。

營建署表示，此次預告修正的重點就是獎勵明確化，改變部分獎勵項目的計算公式，採取「達成一定要件即給予一定額度」的修法模式，以降低都市更新事業審議過程之不確定性，將有助於都市更新之整合實施。

營建署說，都更容積獎勵辦法除原有的原容積大於基準容積、提供公益設施、提供公共設施、文化資產保存、綠建築、時程獎勵、規模獎勵及處理舊違章建築戶等獎勵項目外，還新增了結構堪慮建築物、智慧建築、無障礙環境設計、耐震設計及協議合建等獎勵項目，地方政府並可依據都市更新條例之授權另訂容積獎勵項目，未來可提供都市更新事業更多元的獎勵項目，有助於改善都市環境品質與提高民眾居住安全。