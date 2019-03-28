看到韓國瑜被酸言酸語 韓冰：很捨不得

2019-03-28 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜的女兒韓冰今天下午參加「握三下，我愛你」首映會時，被問到爸爸在大陸出訪遭人酸言酸語，韓冰說，還沒見到爸爸，但看到有人酸言酸語，看了真的很捨不得，因為爸爸從去到現在都是本著初心，他只是想幫高雄把東西賣出去，只是想讓高雄多一點訂單，讓大家過好日子。

韓冰說，她這幾天都沒看到爸爸也沒講到什麼話，她只是從爸爸的動作、所做的事情來看，「他是本著初心，他沒有忘記他的初衷」。

至於媽媽李佳芬說，如果要韓國瑜冷靜就叫他去洗衣服，韓冰是否在家看過爸爸洗衣服？韓冰說，有啊!還透露爸以前不忙時，家裡的衣服都是他在洗，「他很喜歡洗衣服，每天回家都會記得要洗衣服」。

韓冰還透露，家人有個群組，最近幾天韓冰最常傳洗衣服的貼圖，還跟爸說「好多衣服，等你回來洗!」

至於外界傳，如韓國瑜選總統，李佳芬就選高雄市長，韓冰說，我們大家看了就笑一笑，「因為覺得這是不可能的事情!」，她說，私下開開玩笑沒有什麼，不過爸爸在意的是，真正有人當做一回事，他一定會說「這會給外界很不好的觀感，我們不是家天下，這是他（指韓）最在意的!」「他會覺得這種玩笑就不用再討論了!」