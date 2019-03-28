公道伯小編發「陷阱卡」 酸特邀制度讓玩家困惑憤怒

2019-03-28 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



國民黨主席吳敦義昨天拋出「特邀」高雄市長韓國瑜加入初選；已宣布參選的國民黨立委王金平今下午對此回應，社會自然有大家的評論，他都尊重，「你不尊重要怎麼樣呢？」不過，在其官方臉書「台灣公道伯 王金平」中，則po出一張「特邀制度」的「陷阱卡」，當中畫了白海豚，諷刺意味十足，還稱特邀制度讓參與者陷入困惑、憤怒。

對於黨中央要「特邀」、「徵召」韓國瑜加入初選，王金平雖一律表示尊重。但昨晚臉書「台灣公道伯王金平」發文寫道「公道伯不說，公道編幫你說」。

這張特邀制度「陷阱卡」的發動效果有三，一是「額外召喚一名玩家，無須準備任何資源」，二為「受召喚玩家具有口頭發動獲勝的選擇權」，三則是「可讓所有參與玩家陷入困惑及憤怒狀態」，酸度破表，右上角還有個「仁」字，也呼應王金平先前說的「長者不仁、幼者不義」，格外引人聯想。