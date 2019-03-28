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黨中央拋「特邀」韓國瑜 王金平：尊重和接受意義不同

2019-03-28 17:31聯合報 記者鄭媁╱即時報導

欲投入2020總統大選的國民黨立委王金平，今下午前往青雁教育基金會拜會國民黨前黨主席洪秀柱。媒體詢問，黨內選舉辦法每日一變，是否要呼籲黨中央儘快拍板？王金平說，特邀就是特別邀請誰來參加什麼，社會自然有大家的評論，他都尊重，「你不尊重要怎麼樣呢？呵呵呵！」所以我只能說尊重，因為真的這樣的話，我們真的很難適從。

王金平受訪時表示，4月7日正好是洪秀柱的生日，他來跟洪秀柱說聲「Happy Birthday！祝妳食甲兩千三百五六十歲」，先前他在宣布參選總統時也說過，歷任黨主席他都會一一請益，至於是否會再談及換柱事件，他則說，上次洪秀柱來看他時都已經談過，應該不會再談。

針對國民黨主席吳敦義拋出「特邀」高雄市長韓國瑜參加總統初選。王金平表示，「現在我都不能表示意見，我們就尊重。」

媒體追問，如果最後真的特邀韓國瑜來領表，是否能夠接受？王金平回應，「我只能說尊重而已啊！尊重和接受意義不太一樣，」不過他也說，最後當然希望公平，做任何的決策，還是要讓國民黨全部樂於團結，這樣比較重要。

兩人會面談了約50分鐘，提及年金改革、兩岸以及近日的時事議題。洪秀柱表示，自己只是幫王金平加油打氣、祝他心想事成，每個人有自己的願景和心中的理想，跟他同事這麼多年，非常清楚他的做人處事原則。

洪秀柱會後受訪時，被問到對於近日的初選紛擾，她表示，任何一個制度都要清楚、明白、具體，不能一日三變；最主要的是，初選辦法裡面有沒有規定，如果沒有規定，但目前是必須要走的路、必須要有某些彈性的話，也要有合法的程序，讓大家能夠接受，這是很重要的。「制度建立畢竟不容易，不是我們迂腐，但程序、共識很重要。」

至於洪秀柱日前曾說，韓國瑜是目前為止被大家認為最強的人，她不希望是眾星拱月之後黃袍加身。媒體問，吳敦義現在的做法是否有點像這樣？洪秀柱說，這可能要問吳敦義，但她認為，愛韓國瑜就不要害韓國瑜，支持他也不要用其他方式，讓大家對韓產生一些誤會。

韓國瑜洪秀柱王金平

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