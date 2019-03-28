影／吳再拋特邀韓 朱王無奈 學者批拖下去味道都變了

2019-03-28 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 顏凱勗 ╱即時報導



國民黨初選制度一變再變，其實今年二月國民黨內就因初選制度中，黨員投票及民調比例意見分歧，從原先的三七制，再拋出全黨員投票、五五制、美式初選等意見，過程中黨內議論不休，只是繞了一大圈後，國民黨智庫認為原先的三七制最為適當，決定維持舊制，沒想到三月中國民黨主席吳敦義再度拋出不排除「萬分之一徵召」韓國瑜的說法，甚至為了拱韓國瑜參加初選，再提出「徵召式初選」欲讓韓國瑜無條件納進初選，只是這個意見遭到已宣布參加初選的新北市前市長朱立倫，及立法院前院長王金平拒絕，皆強調黨章沒有這項規定，只是這一波機制擺盪後，昨天吳敦義又再一次拋出「特邀」新機制，引起譁然。

對於黨內機制搖擺不定，朱立倫一再呼籲黨中央應盡速找韓國瑜談徵召意願，如韓國瑜同意則大方徵召，但若韓國瑜沒有意願，就公平初選，另王金平雖曾強調初選不公將參選到底，如今除了大呼無所適從之外，也僅能無奈表示尊重，對此中山大學政治學研究所教授廖達琪認為不管是「徵召」、「徵召式初選」或「特邀」，吳敦義都沒有找已表態參選的朱立倫、王金平及尚無意願的韓國瑜溝通，如此屢屢放話，讓人感覺是黨內勢力較勁，且如此因人設事的做法，搞得各方處境尷尬，即便最後韓國瑜真的出線，味道也都變了。