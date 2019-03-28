酒駕論死刑 律師看法兩極

2019-03-28 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



針對酒駕修法，律師界普遍認為有故意殺人事實本來就應該以殺人論處，但對於酒駕加重刑責部分，有人覺得修法是「看得到、用不到」，有人認為「有嚇阻作用」，看法兩極。

中信金融管理學院法律研究所教授劉邦繡律師表示，酒駕問題應該經過社會、司法和教育等部門共同討論，審視酒駕者的生活背景與犯罪動機，尋找出真正的解決之道，而不是單從刑法尋求解決之道，一昧以刑罰因應時下言論對酒駕的嚴懲的解套辦法。況且，從行為上來看，酒駕致人於死與蓄意殺人的動機有別，如果酒駕致死再犯也判到無期徒刑或死刑，恐怕違反刑法的罪刑均衡原則，個人不贊成酒駕過度重罰，凡是以重刑化思考酒駕行為，勢必會引起其他社會問題的。

律師黃祿芳則表示，縱使將酒駕致死的最高刑度拉高到死刑，宣示意義大於實質意義，因為現行司法實務真的「很難死」，縱使是手段兇殘的殺人犯，一般民眾都認為法院很少判死刑，則情節較輕的酒駕致死罪，縱使修法將最高刑度增加死刑，恐怕看得到，用不到。

黃祿芳指出，司法實務量刑的習慣，多半是從法定最低刑度量起，要判到中間以上的案例相對較少，很少會動用到最高刑度。酒駕致人於死罪是加重結果犯，行為人的本意並不希望造成他人死亡的結果，與拿刀動槍直接要置人於死的殺人犯有本質上的不同，法律對於兩者的刑度應該有所差異，不適合拿兩者相提並論，甚至要求在刑度上比照辦理。