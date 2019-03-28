連署以核養綠公投竟被剔除 桃市議員質疑有「潛規則」

2019-03-28 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



無黨籍桃園市議員牛煦庭去年曾參與「以核養綠」公投連署，但他發現桃園2萬7500份連署書中有1292份是因戶籍因素被剔除，自己竟也在被剔除名單當中，他今天在議會質詢市府民政局長湯蕙禎，表示自己戶籍都沒變動，甚至能參選議員，代表資格符合，怎會被認定戶籍資格不符而遭到剔除，連他父親也在剔除名單當中，質疑是否公投查對有「潛規則」，還是戶政人員搞不清楚法令？還是眼睛脫窗？因而剝奪他的公民權利。

民政局長湯蕙禎答詢時，強調絕無潛規則，桃園在第16案「以核養綠」公投，收到2萬7500份連署，經查對共3千多份被剔除，其中因戶籍不符如地址不清、偽造等狀況共有1292份，其中36份為違反公投法第八條之一，代表為長期旅居國外之人，針對牛質疑，認為不清楚單一個案，希望議員能進一步提供資料，若查證無誤，確為戶政疏失，「該懲處會懲處」。

牛煦庭今天在議會質詢民政局，秀出多張自己、父親、以核養綠志工被認定參與連署不合格的截圖照片，原因一律為違反公投法第八條之一，也就是戶籍不符而被剔除，牛更拿出自己的戶籍謄本，直指自己的戶籍都在桃園，從未離開台灣，符合公投法八條一項之規定，為何會被戶政事務所剔除，若被認定為戶籍不在台灣，又為何他能投票，甚至能參選議員呢？

「是查對的人，搞不清楚法令？還是眼睛脫窗？」牛煦庭不滿，少一份連署書，如同抽掉他的選票一樣，是剝奪公民的參政權，並要戶政科長摸著良心回答，戶政機關在查對過程中，有無受到奇怪的壓力暗示或潛規則，要求剔除一定比例的連署書？科長則否認絕無此事。