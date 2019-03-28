違章工廠就地合法 環團批政院太荒謬

2019-03-28 14:34 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



行政院將修改《工廠管理輔導法》處理農地轉蓋違章工廠的問題，但環保團體28日抗議表示，修法草案內容是要將這些工廠就地合法。(photo by張朝瑋/台灣醒報) 分享 facebook

台灣長期存在農地轉蓋違章工廠的問題，日前行政院承諾修改《工廠管理輔導法》來處理，但環保團體28日踢爆，修法草案內容是要將這些工廠就地合法，此作法不只架空台灣所有國土空間計畫，更會使現有農地破碎化。台灣農村陣線議題專員王章逸表示，經濟部一再強調這些違法工廠創造的經濟利益，卻完全沒顧慮到周圍農業受到的影響。

王章逸指出，從修法開始，行政院就一直表示重點在「就地輔導」而非「就地合法」，但根據環團25日與政務委員張景森碰面後拿到的修法草案全文來看，實質上還是讓違法業者就地合法，行政院一再強調就地輔導的說法，反而凸顯了他們的心虛。而經濟部不斷強調這些違法工廠創造許多經濟利益，卻完全沒顧慮到周圍的農業因此受到污染、歉收等嚴重問題，根本是給農民難堪

主婦聯盟環境保護基金會專員魏揚表示，過去工輔法至少還有10年落日條款，迫使政府要在期限內解決工廠農地區位混雜的問題，但此次修法後，取得工廠登記的業者不用遷地，就可以生生世世在農地上營業，根本是把竊據農地的行為變成合法佔有，成為周遭農地的不定時炸彈，令他十分遺憾。

地球公民基金會專員吳其融說，台灣近30年來開闢各種以收攏違法工廠為名義的工業區，但今日行政院的修法等同正式宣告這些工業區只是地方政府及工業局用來開闢更多工業用地的藉口。在場的環保團體25日時皆抱著誠意與張景森會談，但會面結束後拿到修法全文時，才發現行政院的狼子野心，如果行政院要一意孤行下去，那未來再多會談也是枉然。

環保團體也在聲明中對於修法提出三項呼籲：一、明定落日條款，強迫中高污染工廠業者要在期限內遷廠或關廠，二、零散違章工廠合法化需局限於農業相關產業，並由農委會等相關機關負責，三、建立輔導搬遷工業區的財務貸款機制。

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