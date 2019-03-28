顏純左參選立委登記 要求南科三期設溪北

2019-03-28 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市前副市長顏純左今下午前往民進黨台南新營黨部完成第一選區立委初選登記作業，顏強打「翻轉溪北」訴求，主張南科三期應設置在台南溪北地區，才能有效遏止人口外流。

顏純左下午1點由競選總幹事蔡爾翰、市議員李宗翰、市議員劉米山、市議員陳秋宏、前市議員候澄財等人陪同，完成民進黨立委初選登記。顏純左表示，選擇在溪北參加立法委員選舉，除了自己出生六甲，醫師專業訓練後回下營執業，到目前都住在下營，擔任6年台南縣副縣長、6年台南市副市長，對溪北非常了解，希望能夠進入立法院為溪北鄉親發聲，有效翻轉溪北。

顏純左表示，台南溪北問題在於一、總人口急速下降，二、老年人口急速上升，三、孩子急速下降，四、多元就業機會不足，他以醫師專業細心的視角，提出六大解方對症下藥：

第一、首先爭取在溪北設置南科衛星園區，增加多元就業機會繁榮地方，並在工業區興建勞工宿舍。

第二、力挺勞工正義，勞工服兵役年資併入退休年資，增加費用由政府支付。

第三、保障農民收入，推動農產品價格保險，並爭取稻米收購價隨物價波動調整。

第四、照顧老人生活，爭取住院看護費用納入健保給付，65歲以上老人住養護機構每個月補助1萬元。

第五、鼓勵青年返鄉，爭取政府青年購屋優惠利率，偏鄉購屋再提高優惠，偏鄉租屋補助5成以上，讓年輕人返鄉就業生活，外地人移居溪北成家立業。