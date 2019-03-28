親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
韓國瑜訪陸港澳
2020誰來選總統
酒駕修法加重罰
蔡總統出訪友邦
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

嬰兒出生秀「超人POSE」 醫生樂：誕生超級英雄了！　

迷信言論自由，不利保障「正確資訊」的流通

顏純左參選立委登記 要求南科三期設溪北

2019-03-28 14:05聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市前副市長顏純左今下午前往民進黨台南新營黨部完成第一選區立委初選登記作業，顏強打「翻轉溪北」訴求，主張南科三期應設置在台南溪北地區，才能有效遏止人口外流。

顏純左下午1點由競選總幹事蔡爾翰、市議員李宗翰、市議員劉米山、市議員陳秋宏、前市議員候澄財等人陪同，完成民進黨立委初選登記。顏純左表示，選擇在溪北參加立法委員選舉，除了自己出生六甲，醫師專業訓練後回下營執業，到目前都住在下營，擔任6年台南縣副縣長、6年台南市副市長，對溪北非常了解，希望能夠進入立法院為溪北鄉親發聲，有效翻轉溪北。

顏純左表示，台南溪北問題在於一、總人口急速下降，二、老年人口急速上升，三、孩子急速下降，四、多元就業機會不足，他以醫師專業細心的視角，提出六大解方對症下藥：

第一、首先爭取在溪北設置南科衛星園區，增加多元就業機會繁榮地方，並在工業區興建勞工宿舍。

第二、力挺勞工正義，勞工服兵役年資併入退休年資，增加費用由政府支付。

第三、保障農民收入，推動農產品價格保險，並爭取稻米收購價隨物價波動調整。

第四、照顧老人生活，爭取住院看護費用納入健保給付，65歲以上老人住養護機構每個月補助1萬元。

第五、鼓勵青年返鄉，爭取政府青年購屋優惠利率，偏鄉購屋再提高優惠，偏鄉租屋補助5成以上，讓年輕人返鄉就業生活，外地人移居溪北成家立業。

第六、永續台灣、無毒家園，推動政府購賣驗毒試劑贈送家長，讓家長站在反毒第一線，另外更要立法凡販售或提供毒品給未成年者食用，不得假釋，以嚴刑嚇阻。

台南市前副市長顏純左（中）投入民進黨立委第一選區初選，下午完成登記作業。記者謝進...
台南市前副市長顏純左（中）投入民進黨立委第一選區初選，下午完成登記作業。記者謝進盛/攝影
分享
台南市前副市長顏純左（中）投入民進黨立委第一選區初選，下午完成登記作業。記者謝進...
台南市前副市長顏純左（中）投入民進黨立委第一選區初選，下午完成登記作業。記者謝進盛/攝影
分享

顏純左民進黨偏鄉

相關新聞

陳致中控韓國瑜外患罪 洪孟楷諷：陳世美判包青天外遇？

2019-03-28 12:21

開罰中天100萬 羅智強轟蔡英文：去向鄭南榕下跪

2019-03-28 14:04

【重磅快評】賴清德不羨蔡英文 只說「彼可取而代也」

2019-03-28 14:04

影／韓國瑜中午抵台 韓粉接機高喊選總統

2019-03-28 13:33

「學姊」黃瀞瑩稱統獨是假議題 林飛帆給予這樣的祝福

2019-03-28 13:11

韓國瑜赴美前不必再到議會報告 時力抱怨韓出國未告知

2019-03-28 12:51

韓國瑜返高反擊駡他賣台者無聊 批陳水扁父子怎麼了

2019-03-28 12:29

國會把關加公投 兩岸政治協議談判加「3道鎖」

2019-03-28 12:22

布拉格市長超友台 柯文哲：因為他台灣醫生朋友多

2019-03-28 12:07

前雲林麥寮鄉長許忠富 登記參選民進黨海線立委初選

2019-03-28 12:07

美國務卿發言力挺台灣 外交部表示感謝

2019-03-28 11:56

柯志恩：民進黨只准英德巨龍紅光 不許國瑜鳳凰展翅

2019-03-28 11:50

【重磅快評】韓國瑜返台 扁獨熱鬧合流宣示了兩件事

2019-03-28 11:44

綠批「收割燕」 滿意度墊底 中市府：大都會選民標準高

2019-03-28 11:30

潛艦國造機密會議 江啟臣：海軍有信心就務必完成

2019-03-28 11:05

政院拍版農地工廠全面納管 取得特登可申請合法使用

2019-03-28 11:04

統獨爭議「學姐」慘遭砲轟 柯文哲緩頰：她還年輕

2019-03-28 10:58

為什麼台灣社會需要團結面對中共因素？

2019-03-28 10:49

總統支持度比施政滿意度高 柯文哲笑回：距離美感效應

2019-03-28 10:41

大巨蛋爭議林洲民轟被蒙蔽 柯文哲：請遠雄回答質疑

2019-03-28 10:33

學姐「統獨假議題」引戰 柯文哲緩頰：應該叫學妹

2019-03-28 10:28

環團批：農地工廠臨登變特登 沒落日可無限期營運

2019-03-28 10:11

台日漁業委員會無共識 雙方4月中前提最終方案

2019-03-28 10:10

不只韓國瑜…「冠名」條款一拖拉庫 這些人到底惹了誰

2019-03-28 08:00

過境夏威夷 蔡總統：國家挑戰主要來自對岸

2019-03-28 07:35

選舉年湊一腳？日媒將刊「李登輝秘錄」連載

2019-03-27 21:30

日議員聯盟：禁5縣食品恐成台灣加入CPTPP障礙

2019-03-27 20:54

律師批黃瀞瑩「荒謬」指統獨不只是政治也是生活

2019-03-27 20:22

「學姐」黃瀞瑩稱統獨是假議題 意外掀起網路論戰

2019-03-27 19:45

陸委會修法管理縣市長赴港澳 藍委：為鞏固深綠選民

2019-03-27 19:18

美兩黨議員提台灣保證法 外交部：密切關注發展

2019-03-27 19:12

蔡英文夏威夷再談一國兩制 只要當總統一天絕不接受

2019-03-27 16:58

賴清德新書披露 當閣揆讓他瘦了三公斤

2019-03-27 16:32

國民黨：廢除身分證上的國旗缺乏正當性

2019-03-27 16:30

蘇嘉全：感謝加國多次發聲 支持台入國際組織

2019-03-27 16:16

縣市首長訪港澳擬訂規範 鄭文燦認同好依循

2019-03-27 16:04

黨產會質疑延宕處分不動產損黨工權益 國民黨：活見鬼

2019-03-27 15:55

綠委林靜儀籲向長輩說「再投國民黨就不生小孩」 被網友灌爆

2019-03-27 15:42

影／「噤聲的日常」開展 李孟諺：言論自由是共識

2019-03-27 14:46
看更多

熱門文章

創紀錄 NCC對中天新聞台做出七種處分、開罰百萬

2019-03-27 15:24

影／韓國瑜談陳致中提告妙回「他自己怎不自首外遇」

2019-03-27 16:44

韓國瑜結束經貿交流 藍綠都醞釀接機

2019-03-27 22:48

韓國瑜返台 怒批：民進黨有辦法讓人民過好日子 我投你

2019-03-28 12:12

孫大千：感謝民進黨政治人物來當韓國瑜的「啦啦隊」

2019-03-28 08:34

不只韓國瑜…「冠名」條款一拖拉庫 這些人到底惹了誰

2019-03-28 08:00

「學姐」黃瀞瑩稱統獨是假議題 意外掀起網路論戰

2019-03-27 19:45

吹響攻擊號角！賴劍指蔡 曾背書台獨、赦扁2主張

2019-03-28 00:30

【重磅快評】韓國瑜返台 扁獨熱鬧合流宣示了兩件事

2019-03-28 11:44

綠委林靜儀籲向長輩說「再投國民黨就不生小孩」 被網友灌爆

2019-03-27 15:42

政院拍板！酒駕致死或重傷結果 最高可判處死刑

2019-03-28 11:07

網路聲量比拚！綠英德聯軍 不敵韓國瑜越罵越紅

2019-03-27 16:53

戰火再起？賴清德新書 爆蔡英文曾承諾會處理扁特赦

2019-03-27 14:45

韓柯「與神同行」衝大選！ 誰的神比較神？10個月揭曉

2019-03-28 09:00

有人揚言「小港炸瑜」韓國瑜中午返台警方嚴陣以待

2019-03-28 10:06

律師批黃瀞瑩「荒謬」指統獨不只是政治也是生活

2019-03-27 20:22

陳水扁25分鐘影片批韓國瑜 「若當選總統，大家一起死」

2019-03-28 12:26

神回「老鼠偷拖鞋 大的在後頭」 韓國瑜這樣詮釋

2019-03-27 17:06

海軍今在東部外海秘密進行大規模海空操演

2019-03-27 16:42

這名首長也曾跟劉結一會面 「地方拚經濟陸委會沒必要限縮」

2019-03-27 18:34

被陳致中告外患罪 韓國瑜：他要不要自首外遇罪？

2019-03-27 17:14

選總統「大的在後頭」內藏玄機 韓國瑜所指的大尾是他？

2019-03-28 12:13

陸委會研議「韓國瑜條款」 徐耀昌：韓是樹大招風

2019-03-27 16:34

影／韓國瑜中午抵台！韓粉機場掛紅布條、舉牌高喊「選總統」

2019-03-28 11:00

蔡英文華府智庫視訊 提醒台政治人物避免陷入中國陷阱

2019-03-28 07:01

韓國瑜拜會中聯辦 國安局先說不違法 後又改口…

2019-03-28 00:12

2020立委選舉 國民黨首波提名9位現任立委

2019-03-27 14:56

中天不服NCC處分 將尋求行政救濟

2019-03-27 16:12

【即時短評】酒駕撞死人終於可以判死刑 然後呢？

2019-03-28 11:41

廈門搭機返台 韓國瑜：這七天是愉快的賣菜郎　

2019-03-28 10:27

朱立倫推「打臉投票第二彈」 問網友是否贊成金門廈門生活圈

2019-03-27 18:48

新聞眼／英德陣營互叫陣 戰到底恐難避免

2019-03-28 00:02

擔心蔡英文沒輸的本錢？林濁水：重要的是有無贏的本錢

2019-03-28 08:33

影／韓國瑜與台商聚餐 希望高雄廈門發大財

2019-03-27 19:28

中天新聞台被NCC處分狀況 創下紀錄

2019-03-27 15:43

民進黨全台初選最激烈的立委選區 四大咖當仁不讓

2019-03-27 15:46

日議員聯盟：禁5縣食品恐成台灣加入CPTPP障礙

2019-03-27 20:54

蔡英文自稱是「台灣總統」 周錫瑋不滿按鈴告內亂罪

2019-03-27 15:43

陸委會設韓國瑜條款？ 韓國瑜：開倒車！

2019-03-27 17:00

賴清德舉詹森為例駁憲政空窗 英系立委「比喻失當」

2019-03-27 19:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top