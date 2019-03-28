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【重磅快評】賴清德不羨蔡英文 只說「彼可取而代也」

2019-03-28 14:04聯合報 主筆室

看到秦皇威儀，劉邦力讚「大丈夫當如是也」，項羽卻謂「彼可取而代也」。

賴清德蔡英文，沒有羨讚，只有睥睨。即或2016形勢比人強，2020也終究是要公開宣布「彼可取而代也」。

如今賴清德突襲參選總統，不但毫不留情打破蔡英文黨內定於一尊的局面，更形同徹底否定蔡英文三年政績；雖然民眾看來，賴清德也是三年塗炭的共犯。

蔡英文出訪，當賴清德宣布停止公開活動時，江湖上只傳言是賴清德不願被說成「偷吃步」；其實金庸就早傳授心法，大俠讓招，本是應有之義。

至於網戰時代，賴清德藏身露臉，頻頻在臉書發文引戰，算不算「公開活動」？那是另一段江湖公案了。

此外，賴清德新書尚末發表，摘文先行，也頗收異曲同工之效，而且劍指蔡英文，招無虛發，更見震撼。

原來是蔡英文和林全屢求賴清德接任閣揆，以挽救執政困局；蔡英文卻布置得讓外界都以為賴清德要被收編了。

原來一例一休問題，已經搞得天怒人怨，不知如何善了，只等賴清德出來善後；卻好似蔡英文還想著「心中最軟的那塊」，賴清德已經跑去擁抱資本家。

原來是蔡英文告訴賴清德，他可以用閣揆身分在立法院維持台獨一貫說法；等到掀起政治波濤，蔡英文再出面宣示兩岸外交權屬總統，諭示賴揆知所分際。

原來蔡英文早就允諾會處理特赦陳水扁；原來蔡英文也說未來會推動憲政改革…

原來，蔡英文就一直是在唬爛賴清德。但是，賴清德也要告訴蔡英文，他可不是被唬爛長大的。

賴清德還舉美國前總統詹森的例子澄清，如果蔡英文初選落敗，蔡政府不會出現憲政空窗期。雖然英系立委羅致政跳出來質疑賴清德引喻失義，但其實憲政早就不只空窗，根本已快空門空戶，賴清德不過宣示必勝罷了。

劉邦取天下，項羽刎烏江，果真性格決定一切？賴清德看蔡英文，不羨「大丈夫當如是也」，只霸氣宣告「彼可取而代也」；賴清德能不能打破紀錄，「英德大戰」會不會改寫歷史，大家都等著看。

賴清德蔡英文立法院

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