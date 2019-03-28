開罰中天100萬 羅智強轟蔡英文：去向鄭南榕下跪

2019-03-28 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



中天電視遭開罰100萬元，台北市議員羅智強今在臉書出，真的開了眼界，播太多韓國瑜新聞，也成了開罰中天100萬元的理由，並批「蔡英文去向鄭南榕下跪吧！」100％的言論自由，到了民進黨手上，連狗屎都不如。

羅智強指出，中天愛播多少韓國瑜新聞，自有收視率考量，輪得到政府説三道四？「妳蔡英文選總統時，三民自天天播了妳多少新聞？」2014年柯文哲選台北市長時，綠營媒體播了柯文哲多少新聞？那時的馬英九政府如果以電視台播太多蔡英文新聞，或太多柯文哲新聞開出100萬罰單，妳蔡英文還不聯合覺青們，直接把總統府拆了嗎。

羅智強說，更好笑的是，中天報太多韓國瑜新聞？那是因為蔡英文、蘇貞昌、賴清德和民進黨全黨上下聯合起來照三餐罵韓國瑜，中天能不報導嗎？那要不要先罰蔡英文等人各100萬元，罰你們「罵出太多韓國瑜新聞」？

羅智強表示，當納粹逮捕共產黨員時，我沒有說話，因為我不是共產黨員。當納粹逮捕社會民主黨員時，我沒有說話，因為我不是社會民主黨員。當納粹逮捕工會主義者時，我沒有說話，因為我不是工會主義者。當納粹逮捕猶太人時，我沒有說話，因為我不是猶太人。他們逮捕我時，沒有任何一個人可以抗議。這是神學家馬丁·內莫勒的名言。

羅智強說，九合一敗選後的蔡英文，納粹化的面容愈來愈清楚。所有異音，一概用假消息做為打撃的藉口，想要創造的就是實質的獨裁。