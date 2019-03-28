國家電影中心轉行政法人 映演中心落腳新北市

2019-03-28 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院會今通過「國家電影及視聽文化中心設置條例」草案，未來財團法人國家電影中心將轉型為行政法人，目前典藏我國珍貴電影資產，包括華語影片1萬7千多部、外語影片3千多部、中外影碟片及錄影帶約8萬多部，這些資產的監管密度將升格有如國有財產；與新北市政府合作的映演、閱覽、行政的場館將在今年底完工後移撥。

文化部影視及流行音樂發展司長曾金滿指出，國家電影中心轉型為「行政法人」，將可提升社會公信力、強化徵集國家文物功能，確保我國影視資產保存多樣性及完整性，未來也將透過影像、聲音等史料檔案系統化整理及研究，執行重建台灣影視史等公共性任務，並延續現行電影中心任務，以FIAF（國際電影資料館聯盟）、SEAPAVAA（東南亞暨太平洋影音資料館協會）等國際組織會員身分，持續進行各式國際文化合作及拓展。

目前國家電影中心典藏華語影片1萬7千多部、外語影片3千多部、中外影碟片及錄影帶約8萬多部，另有圖書1萬5千多冊，其中包括國際導演胡金銓的《龍門客棧》、《山中傳奇》、《俠女》等電影作品及文物資料，台語片導演辛奇的作品《燒肉粽》，以及台灣第一部紀錄片《上山》等。

曾金滿說，這些資產的監管密度應有如國有財產，並強化其典藏、修復、保存、研究、展示及教育功能，擴大公有視聽資產循環利用，促進公共化使用。

曾金滿表示，每年也編列約2千多萬元用於補助國家電影中心辦理電影數位修復、高階掃描等，至今已辦理《空山靈雨》、《地獄新娘》、《難忘的車站》等影片修復及《悲情城市》、《玉卿嫂》、《母親三十歲》等影片的高階數位掃描。