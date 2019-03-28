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總統夏威夷接見南科實中FRC團隊 與學生立下勝利約定

2019-03-28 13:46聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

2019年世界盃FIRST Robotics Competition機器人競賽（以下簡稱 FRC）夏威夷賽事，在檀香山時間3月27日正式揭幕，台灣代表隊國立南科實驗高級中學FRC6998團隊前往參賽。蔡英文總統特別在夏威夷接見南科實中學生，並替他們加油打氣，為自己及國家爭取最高榮譽，南科實中也將獲夏威夷州政府頒發的學生大使證書，有助於促進國民外交、提昇國家形象。

南科實中表示，FRC6998團隊於3月24日啟程飛往美國，在出發前，學生隊長林啟瑞聽聞蔡英文總統在賽事期間會過境夏威夷，在蔡汶鴻老師的鼓勵下，帶著36位同學的期待寫信到總統府，希望有機會邀請總統共同參與台灣小孩的國際賽事。

隊伍到達夏威夷後，便收到外交部通知小英總統會來幫大家打氣加油！令全隊學生欣喜不已，士氣大振！為準備給總統的見面禮，學生們發揮maker的精神，前一天馬不停蹄地精心製作卡片，利用製作機器人的材料，在當地手工打造出「幸運之輪鑰匙圈」獻給總統。

檀香山時間27日早上11點，學生帶著雀躍的心情面見總統，小英總統一到現場就受到同學們的熱烈歡迎，總統也親切地給予微笑回應，並為同學們打氣加油說「同學們要加油喔！來比賽也別忘了要到海灘走走，欣賞美景，比賽勝利回國後我請大家吃美食！」6998團隊學生說，在總統的親自加持之下，獲得很大的力量，有信心爭取更好的成績！

今年第28屆FRC賽事共有33個國家、3千多組隊伍、共超過9千位高中生參與本次盛會，更有多家知名國際企業關注與贊助。

南部科學園區自2017年透過「南科智慧機器人創新自造基地計畫」資源開始輔導全國對於FRC競賽有興趣的隊伍參賽，特別是位於南科園區內的國立南科國際實驗高級中學，由學生吳東育從科技部南科管理局林威呈局長手中接下FRC種子，象徵學校人工智慧機器人課程計畫啟動，並於同年在美國FIRST官網註冊成功，取得6998隊號，代表著是世界上第6998隊成立的隊伍。

6998團隊2018年第一次參與澳洲賽事，總團員13人分工合作，獲得世界排名第9名佳績。2019年在南科智慧機器人創新自造基地大力幫助下，團隊克服募款、技術等各項困難，團員增加至36人，並邀請北門高中1人、竹科實中學生1人共同參賽。

南科實中表示，感謝贊助該校赴夏威夷參加比賽的單位，包括南茂科技、3M、康寧、優貝克科技、財團法人金屬工業研究發展中心、樹谷生活科學館、國立雲林科技大學、晨鈞公司、中信金融管理學院、易陞科技、哇達自造、里昴創意公關、多米諾自動化科技、仙仁嫩仙草、Solidworks、研華科技、涵築設計、星球數位印刷、朝旺德昌號茶業公司等。

蔡英文總統在夏威夷接見正在當地比賽的南科實中學生。圖／南科管理局提供
蔡英文總統在夏威夷接見正在當地比賽的南科實中學生。圖／南科管理局提供
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蔡英文總統親筆簽名為學生加油打氣。圖／南科管理局提供
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學生親手製作謝卡贈送給蔡英文總統。圖／南科管理局提供
學生親手製作謝卡贈送給蔡英文總統。圖／南科管理局提供
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蔡英文總統在夏威夷接見正在當地比賽的南科實中學生。圖／南科管理局提供
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南科夏威夷蔡英文

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