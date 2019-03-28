親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
韓國瑜訪陸港澳
2020誰來選總統
酒駕修法加重罰
蔡總統出訪友邦
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

迷信言論自由，不利保障「正確資訊」的流通

警界醜聞！1.5噸毒品「內行」方式通關 竟是員警傳授技巧

影／韓國瑜中午抵台 韓粉接機高喊選總統

2019-03-28 13:33聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

高雄市長韓國瑜今天結束港澳深廈拚經濟交流之旅，中午抵達高雄機場，現場有上百名韓粉齊聚機場拿著國旗迎接高喊選總統，許多人自製標語就是要歡迎韓國瑜等人返國，不過機場外卻有民眾與韓粉發生衝突，警方趕緊隔開雙方人馬，由於有獨派團體揚言到機場抗議，警方現場也嚴陣以待，航警局高雄分局、小港分局、保安大隊、刑警大隊，並調派保五警力支援。

高雄市長韓國瑜今天結束港澳深廈拚經濟交流之旅，中午抵達高雄機場，現場有上百名韓粉...
高雄市長韓國瑜今天結束港澳深廈拚經濟交流之旅，中午抵達高雄機場，現場有上百名韓粉齊聚機場拿著國旗迎接高喊選總統，許多人自製標語就是要歡迎韓國瑜等人返國。記者劉學聖／攝影
分享
高雄市長韓國瑜今天結束港澳深廈拚經濟交流之旅，中午抵達高雄機場，現場有上百名韓粉...
高雄市長韓國瑜今天結束港澳深廈拚經濟交流之旅，中午抵達高雄機場，現場有上百名韓粉齊聚機場拿著國旗迎接高喊選總統，許多人自製標語就是要歡迎韓國瑜等人返國。記者劉學聖／攝影
分享
高雄市長韓國瑜今天結束港澳深廈拚經濟交流之旅，中午抵達高雄機場。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜今天結束港澳深廈拚經濟交流之旅，中午抵達高雄機場。記者劉學聖／攝影
分享
高雄市長韓國瑜今天結束港澳深廈拚經濟交流之旅，中午抵達高雄機場，現場有上百名韓粉...
高雄市長韓國瑜今天結束港澳深廈拚經濟交流之旅，中午抵達高雄機場，現場有上百名韓粉齊聚機場拿著國旗迎接高喊選總統，許多人自製標語就是要歡迎韓國瑜等人返國。記者劉學聖／攝影
分享
高雄市長韓國瑜今天結束港澳深廈拚經濟交流之旅，機場外卻有民眾與韓粉發生衝突，警方...
高雄市長韓國瑜今天結束港澳深廈拚經濟交流之旅，機場外卻有民眾與韓粉發生衝突，警方趕緊隔開雙方人馬。記者劉學聖／攝影
分享
高雄市長韓國瑜今天結束港澳深廈拚經濟交流之旅，中午抵達高雄機場，現場有上百名韓粉...
高雄市長韓國瑜今天結束港澳深廈拚經濟交流之旅，中午抵達高雄機場，現場有上百名韓粉齊聚機場拿著國旗迎接高喊選總統，許多人自製標語就是要歡迎韓國瑜等人返國。記者劉學聖／攝影
分享
高雄市長韓國瑜今天結束港澳深廈拚經濟交流之旅，中午抵達高雄機場，現場有上百名韓粉...
高雄市長韓國瑜今天結束港澳深廈拚經濟交流之旅，中午抵達高雄機場，現場有上百名韓粉齊聚機場拿著國旗迎接高喊選總統，許多人自製標語就是要歡迎韓國瑜等人返國。記者劉學聖／攝影
分享
高雄市長韓國瑜今天結束港澳深廈拚經濟交流之旅，機場外卻有民眾與韓粉發生衝突，並撕...
高雄市長韓國瑜今天結束港澳深廈拚經濟交流之旅，機場外卻有民眾與韓粉發生衝突，並撕毀國旗及五星旗，警方趕緊隔開雙方人馬。記者劉學聖／攝影
分享
高雄市長韓國瑜今天結束港澳深廈拚經濟交流之旅，中午抵達高雄機場，現場有上百名韓粉...
高雄市長韓國瑜今天結束港澳深廈拚經濟交流之旅，中午抵達高雄機場，現場有上百名韓粉齊聚機場拿著國旗迎接高喊選總統，許多人自製標語就是要歡迎韓國瑜等人返國。記者劉學聖／攝影
分享
高雄市長韓國瑜今天結束港澳深廈拚經濟交流之旅，機場外卻有民眾與韓粉發生衝突，警方...
高雄市長韓國瑜今天結束港澳深廈拚經濟交流之旅，機場外卻有民眾與韓粉發生衝突，警方趕緊隔開雙方人馬。記者劉學聖／攝影
分享
高雄市長韓國瑜今天結束港澳深廈拚經濟交流之旅，機場外卻有民眾與韓粉發生衝突，警方...
高雄市長韓國瑜今天結束港澳深廈拚經濟交流之旅，機場外卻有民眾與韓粉發生衝突，警方趕緊隔開雙方人馬。記者劉學聖／攝影
分享
高雄市長韓國瑜今天結束港澳深廈拚經濟交流之旅，中午抵達高雄機場，現場有上百名韓粉...
高雄市長韓國瑜今天結束港澳深廈拚經濟交流之旅，中午抵達高雄機場，現場有上百名韓粉齊聚機場拿著國旗迎接高喊選總統，許多人自製標語就是要歡迎韓國瑜等人返國。記者劉學聖／攝影
分享

機場韓國瑜

相關新聞

陳致中控韓國瑜外患罪 洪孟楷諷：陳世美判包青天外遇？

2019-03-28 12:21

「學姊」黃瀞瑩稱統獨是假議題 林飛帆給予這樣的祝福

2019-03-28 13:11

韓國瑜赴美前不必再到議會報告 時力抱怨韓出國未告知

2019-03-28 12:51

韓國瑜返高反擊駡他賣台者無聊 批陳水扁父子怎麼了

2019-03-28 12:29

國會把關加公投 兩岸政治協議談判加「3道鎖」

2019-03-28 12:22

布拉格市長超友台 柯文哲：因為他台灣醫生朋友多

2019-03-28 12:07

前雲林麥寮鄉長許忠富 登記參選民進黨海線立委初選

2019-03-28 12:07

美國務卿發言力挺台灣 外交部表示感謝

2019-03-28 11:56

柯志恩：民進黨只准英德巨龍紅光 不許國瑜鳳凰展翅

2019-03-28 11:50

【重磅快評】韓國瑜返台 扁獨熱鬧合流宣示了兩件事

2019-03-28 11:44

綠批「收割燕」 滿意度墊底 中市府：大都會選民標準高

2019-03-28 11:30

潛艦國造機密會議 江啟臣：海軍有信心就務必完成

2019-03-28 11:05

政院拍版農地工廠全面納管 取得特登可申請合法使用

2019-03-28 11:04

統獨爭議「學姐」慘遭砲轟 柯文哲緩頰：她還年輕

2019-03-28 10:58

為什麼台灣社會需要團結面對中共因素？

2019-03-28 10:49

總統支持度比施政滿意度高 柯文哲笑回：距離美感效應

2019-03-28 10:41

大巨蛋爭議林洲民轟被蒙蔽 柯文哲：請遠雄回答質疑

2019-03-28 10:33

學姐「統獨假議題」引戰 柯文哲緩頰：應該叫學妹

2019-03-28 10:28

環團批：農地工廠臨登變特登 沒落日可無限期營運

2019-03-28 10:11

台日漁業委員會無共識 雙方4月中前提最終方案

2019-03-28 10:10

不只韓國瑜…「冠名」條款一拖拉庫 這些人到底惹了誰

2019-03-28 08:00

過境夏威夷 蔡總統：國家挑戰主要來自對岸

2019-03-28 07:35

選舉年湊一腳？日媒將刊「李登輝秘錄」連載

2019-03-27 21:30

日議員聯盟：禁5縣食品恐成台灣加入CPTPP障礙

2019-03-27 20:54

律師批黃瀞瑩「荒謬」指統獨不只是政治也是生活

2019-03-27 20:22

「學姐」黃瀞瑩稱統獨是假議題 意外掀起網路論戰

2019-03-27 19:45

陸委會修法管理縣市長赴港澳 藍委：為鞏固深綠選民

2019-03-27 19:18

美兩黨議員提台灣保證法 外交部：密切關注發展

2019-03-27 19:12

蔡英文夏威夷再談一國兩制 只要當總統一天絕不接受

2019-03-27 16:58

賴清德新書披露 當閣揆讓他瘦了三公斤

2019-03-27 16:32

國民黨：廢除身分證上的國旗缺乏正當性

2019-03-27 16:30

蘇嘉全：感謝加國多次發聲 支持台入國際組織

2019-03-27 16:16

縣市首長訪港澳擬訂規範 鄭文燦認同好依循

2019-03-27 16:04

黨產會質疑延宕處分不動產損黨工權益 國民黨：活見鬼

2019-03-27 15:55

綠委林靜儀籲向長輩說「再投國民黨就不生小孩」 被網友灌爆

2019-03-27 15:42

影／「噤聲的日常」開展 李孟諺：言論自由是共識

2019-03-27 14:46

戰火再起？賴清德新書 爆蔡英文曾承諾會處理扁特赦

2019-03-27 14:45

藍7縣市聯合治理 未納綠縣市有內情

2019-03-27 13:19

打擊假新聞 徐國勇：會比照法國由法院認定

2019-03-27 12:05
看更多

熱門文章

創紀錄 NCC對中天新聞台做出七種處分、開罰百萬

2019-03-27 15:24

影／韓國瑜談陳致中提告妙回「他自己怎不自首外遇」

2019-03-27 16:44

韓國瑜結束經貿交流 藍綠都醞釀接機

2019-03-27 22:48

孫大千：感謝民進黨政治人物來當韓國瑜的「啦啦隊」

2019-03-28 08:34

韓國瑜返台 怒批：民進黨有辦法讓人民過好日子 我投你

2019-03-28 12:12

不只韓國瑜…「冠名」條款一拖拉庫 這些人到底惹了誰

2019-03-28 08:00

「學姐」黃瀞瑩稱統獨是假議題 意外掀起網路論戰

2019-03-27 19:45

吹響攻擊號角！賴劍指蔡 曾背書台獨、赦扁2主張

2019-03-28 00:30

綠委林靜儀籲向長輩說「再投國民黨就不生小孩」 被網友灌爆

2019-03-27 15:42

網路聲量比拚！綠英德聯軍 不敵韓國瑜越罵越紅

2019-03-27 16:53

【重磅快評】韓國瑜返台 扁獨熱鬧合流宣示了兩件事

2019-03-28 11:44

政院拍板！酒駕致死或重傷結果 最高可判處死刑

2019-03-28 11:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top