韓國瑜返高反擊駡他賣台者無聊 批陳水扁父子怎麼了

2019-03-28 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜訪港丶澳丶深圳和廈門，今天中午返回高雄，對於綠營批他訪港澳中聯辦是賣台，他很生氣的反罵綠營「無聊」，並強調他和中聯辦人員見面，太太李佳芬丶同行十位高市議員都在，難道和議員一起賣台？他是高雄市長，無權賣台。